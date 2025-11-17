https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/nefes-kredisinde-kredi-hacmi-50-milyar-tlye-yukseltildi-basvurular-ne-zaman-basliyor-nefes-kredisi-1101064902.html
Nefes Kredisi’nde kredi hacmi 50 milyar TL’ye yükseltildi: Başvurular ne zaman başlıyor? Nefes kredisi kaç lira?
2025-11-17T15:33+0300
2025-11-17T15:33+0300
2025-11-17T15:33+0300
ekonomi̇
nefes kredisi
tobb
kredi
kobi̇
küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (kobi̇)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088800865_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a3bb9f7c16454798505f0118dcded513.jpg
KOBİ’lere uygun şartlarda finans desteği sağlamak amacıyla başlatılan TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketinde, kredi hacmi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildi. Nefes Kredisi'nden faydalanmak isteyenler için başvurular 19 Kasım'da başlıyor. Bir firma en fazla 1.5 milyon TL kredi kullanabilecek, krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak.İkinci paket açılıyorTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Bankaların el ele vermesiyle, KOBİ’lere destek olmak için 2 Ekim 2025 tarihinde başlatılan 25 milyar Türk Lirası tutarındaki ikinci TOBB Nefes Kredisi’nin kredi hacmi 50 milyar Türk Lirası’na yükseltildi. Nefes Kredisine başvurular ne zaman başlıyor? Kimler başvuru yapabilir?Nefes Kredisine başvurulan 19 Kasım çarşamba günü başlayacak. Krediye TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. Nefes Kredisi ne kadar verilecek? Geri ödemeler nasıl olacak?İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yap Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek. Artırılan kredi hacminde mevcut koşullar aynen devam edecek. Bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/nefes-kredisi-basvurulari-basladi-hangi-bankalara-basvuruda-bulunabilir-nefes-kredisi-kac-lira-1097696565.html
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088800865_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_64727488bd1bc7ad4f72b012fefe0324.jpg
KOBİ’lere uygun şartlarda finans desteği sağlamak amacıyla başlatılan TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketinde, kredi hacmi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildi. Nefes Kredisi'nden faydalanmak isteyenler için başvurular 19 Kasım'da başlıyor. Bir firma en fazla 1.5 milyon TL kredi kullanabilecek, krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Bankaların el ele vermesiyle, KOBİ’lere destek olmak için 2 Ekim 2025 tarihinde başlatılan 25 milyar Türk Lirası tutarındaki ikinci TOBB Nefes Kredisi’nin kredi hacmi 50 milyar Türk Lirası’na yükseltildi.
Nefes Kredisine başvurular ne zaman başlıyor? Kimler başvuru yapabilir?
Nefes Kredisine başvurulan 19 Kasım çarşamba günü başlayacak. Krediye TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.
Nefes Kredisi ne kadar verilecek? Geri ödemeler nasıl olacak?
İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yap Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek. Artırılan kredi hacminde mevcut koşullar aynen devam edecek.
Bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak.
Temmuz ayında verilen ilk TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı. Böylece TOBB Nefes Kredisi ile bu yıl KOBİ’lere sağlanan toplam destek 80 milyar Türk Lirası’na ulaşmış olacak.