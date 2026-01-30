https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/doktorlari-acikladi-ufuk-ozkanin-karaciger-nakli-icin-donor-netlesti-1103142600.html

Doktorları açıkladı: Ufuk Özkan’ın karaciğer nakli için donör netleşti

Doktorları açıkladı: Ufuk Özkan’ın karaciğer nakli için donör netleşti

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Doktorlar, tıbbi tedaviyle riskin azaldığını... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Ufuk Özkan’ın son durumu hakkında Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, açıklamalarda bulundu. Yaprak, uygulanan tedavilerin olumlu sonuç verdiğini belirterek, hastanın genel sağlık durumunda belirgin bir iyileşme sağlandığını söyledi.MELD skoru 22’den 14’e düştüProf. Dr. Yaprak, “Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle bu skoru 22’den 14’e düşürmeyi başardık. Bu da nakil sürecindeki riski önemli ölçüde azalttı” dedi.Canlı donör sektörden bir isimTedavi süreci devam ederken donör arayışının sonuçlandığını açıklayan Yaprak, donörün Özkan’ın sektörden arkadaşı olduğunu söyledi. Yapılan değerlendirmelerde kameraman Salih Kıvırcık’ın anatomik olarak uygun bulunduğu ve etik kurul onayının alındığı bildirildi.'Yasal onaylar tamam, ameliyata hazırlanıyoruz'Organ Nakli Koordinatörü Esin Gülkaya Anık, sürecin tüm yasal aşamalarının tamamlandığını belirterek, “Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Kıvırcık ile başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık” ifadelerini kullandı.

