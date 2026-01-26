Yanan evinin önünde kedisine sarıldığı fotoğrafla tanınan Ali Meşe hayatını kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/yanan-evinin-onunde-kedisine-sarildigi-fotografla-taninan-ali-mese-hayatini-kaybetti-1103037871.html
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2018’de çıkan yangında kül olan evinin önünde kedisine sarılarak ağladığı fotoğrafla Türkiye’nin hafızasına kazınan 93 yaşındaki Ali Meşe, hayatını kaybetti.
Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve 2018 yılında çekilen o fotoğrafla simge haline gelen Ali Meşe, bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Ali Meşe’nin cenazesinin, Ordular köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Ailesi ve köy halkı, Meşe’yi son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.
Türkiye o kareyle tanımıştı
Ordular köyünde 17 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Ali Meşe sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkmış, ahşap evi tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evinin enkazı önünde kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü anlar, objektiflere yansımış ve ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı.
Yaşanan olayın ardından devlet yetkilileri ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir ev inşa edilmiş, yaşlı adam kedisiyle birlikte bu eve yerleştirilmişti.