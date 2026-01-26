Türkiye
Yanan evinin önünde kedisine sarıldığı fotoğrafla tanınan Ali Meşe hayatını kaybetti
türki̇ye
ali meşe
kedi
bolu
Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve 2018 yılında çekilen o fotoğrafla simge haline gelen Ali Meşe, bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi.Ali Meşe’nin cenazesinin, Ordular köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Ailesi ve köy halkı, Meşe’yi son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.Türkiye o kareyle tanımıştıOrdular köyünde 17 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Ali Meşe sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkmış, ahşap evi tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evinin enkazı önünde kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü anlar, objektiflere yansımış ve ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı.Yaşanan olayın ardından devlet yetkilileri ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir ev inşa edilmiş, yaşlı adam kedisiyle birlikte bu eve yerleştirilmişti.
türki̇ye
bolu
ali meşe, kedi, bolu
ali meşe, kedi, bolu

13:21 26.01.2026
© AAAli Meşe hayatını kaybetti
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2018’de çıkan yangında kül olan evinin önünde kedisine sarılarak ağladığı fotoğrafla Türkiye’nin hafızasına kazınan 93 yaşındaki Ali Meşe, hayatını kaybetti.
Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve 2018 yılında çekilen o fotoğrafla simge haline gelen Ali Meşe, bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi.
Ali Meşe’nin cenazesinin, Ordular köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Ailesi ve köy halkı, Meşe’yi son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.

Türkiye o kareyle tanımıştı

Ordular köyünde 17 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Ali Meşe sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkmış, ahşap evi tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evinin enkazı önünde kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü anlar, objektiflere yansımış ve ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı.
Yaşanan olayın ardından devlet yetkilileri ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir ev inşa edilmiş, yaşlı adam kedisiyle birlikte bu eve yerleştirilmişti.
