İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına: Bazı araçlar sular altında kaldı, dükkanları su bastı
İzmir'de akşam saatlerinde etkisini daha da arttıran kuvvetli sağanak ve fırtına bazı yerlerde sele neden oldu.
İzmir'de gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerini etkiledi.Bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu. Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı.Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı.Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve yayalar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.Araçlar su içinde güçlükle ilerlediği görülürken yolda kalanlar arızalanan araçlarını itmeye çalıştı. Yolda oluşan su birikintisi içinde bir gencin kız arkadaşını omzuna alarak taşıdığı anlar görüntülendi.
22:21 29.01.2026 (güncellendi: 22:58 29.01.2026)
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
İzmir'de akşam saatlerinde etkisini daha da arttıran kuvvetli sağanak ve fırtına bazı yerlerde sele neden oldu.
İzmir'de gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerini etkiledi.
Bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu. Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı.
Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.
Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı.
Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve yayalar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.
Araçlar su içinde güçlükle ilerlediği görülürken yolda kalanlar arızalanan araçlarını itmeye çalıştı. Yolda oluşan su birikintisi içinde bir gencin kız arkadaşını omzuna alarak taşıdığı anlar görüntülendi.
