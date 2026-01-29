https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/misir-refah-acildiktan-sonra-gazzeden-yaralilari-kabul-etmeye-haziriz-1103115396.html

Mısır: 'Refah açıldıktan sonra Gazze'den yaralıları kabul etmeye hazırız'

Mısır: 'Refah açıldıktan sonra Gazze'den yaralıları kabul etmeye hazırız'

Mısır, Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasının ardından bölgedeki yaralıları kabul etmeye ve bölgeye insani yardım ulaştırmaya hazır... 29.01.2026

Mısır devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Halid Mucavir, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafının bölgedeki gelişmelere hazırlıklı olduğunu belirtti.Mucavir, "Kriz yönetim merkezi, sınır kapısının açılmasına hazırlık amacıyla gelişmeler izin verdiği takdirde yardımların ulaştırılması da dahil olmak üzere muhtemel senaryolar üzerinde çalışıyor" dedi.Mısır'ın daha önceden bu duruma hazırlandığını kaydeden Mucavir, Kahire'deki kriz merkezi ve devletin tüm birimleriyle koordinasyon içinde olduklarını vurgulayarak, "Yardımların girişi ve Gazze Şeridi'nden yaralıların kabulü için yüzde 100 hazırız" ifadelerini kullandı.Gazze'de ateşkes ve Refah Sınır KapısıGazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedi 26 Ocak'ta bulunarak İsrail'e getirildi. Cesedin bulunması ve iade edilmesiyle Gazze'deki Filistinli gruplar, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki şartları büyük ölçüde yerine getirmiş oldu.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuş, Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu açıklanmıştı.İsrail’in, Mayıs 2024’ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyor.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Refah Sınır Kapısı'nın 1 Şubat'ta her iki yönde açılması bekleniyor.

