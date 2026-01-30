https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/iran-gerilimi-artarken-abdye-ait-fuze-destroyeri-israil-limani-eilata-demirledi-1103143862.html

İran gerilimi artarken ABD’ye ait füze destroyeri İsrail limanı Eilat’a demirledi

Sputnik Türkiye

ABD Donanması’na ait bir füze destroyeri, İsrail’in Kızıldeniz kıyısındaki Eilat limanına demirledi. ABD-İran geriliminde son durum...

2026-01-30T12:28+0300

dünya

abd

i̇ran

abd donanması

uss abraham lincoln

i̇srail ordusu (idf)

i̇srail

ortadoğu

abd

abbas arakçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103143121_0:66:1116:693_1920x0_80_0_0_c81f02b57581fa6c46054bb455d01b18.jpg

ABD son haftalarda Ortadoğu’ya askeri varlığını artıran sevkiyatlar gerçekleştirdi. Washington yönetiminin bu hamleyle bölgedeki ateş gücü ile savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı ve İran yönetiminin protestoculara yönelik müdahaleleri sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a karşı olası bir saldırı seçeneği sunduğu değerlendiriliyor.ABD savaş gemileri Kızıldeniz’de düzenli olarak faaliyet gösterse de İsrail basınına göre Eilat limanına demirlemeleri 'nadir görülen bir durum' olarak dikkat çekiyor.Çok amaçlı destroyerTrump'tan yeni açıklama: Çok güçlü gemilerimiz varÖte yandan eşi 'Melania' filminin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösteriminde gazetecilere, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu" dedi. Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum" yanıtını verdi.ABD-İran geriliminde son durum

abd

i̇ran

i̇srail

2026

