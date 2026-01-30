İran gerilimi artarken ABD’ye ait füze destroyeri İsrail limanı Eilat’a demirledi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/iran-gerilimi-artarken-abdye-ait-fuze-destroyeri-israil-limani-eilata-demirledi-1103143862.html
ABD Donanması’na ait bir füze destroyeri, İsrail’in Kızıldeniz kıyısındaki Eilat limanına demirledi. ABD-İran geriliminde son durum...
ABD son haftalarda Ortadoğu’ya askeri varlığını artıran sevkiyatlar gerçekleştirdi. Washington yönetiminin bu hamleyle bölgedeki ateş gücü ile savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı ve İran yönetiminin protestoculara yönelik müdahaleleri sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a karşı olası bir saldırı seçeneği sunduğu değerlendiriliyor.ABD savaş gemileri Kızıldeniz’de düzenli olarak faaliyet gösterse de İsrail basınına göre Eilat limanına demirlemeleri 'nadir görülen bir durum' olarak dikkat çekiyor.Çok amaçlı destroyerTrump'tan yeni açıklama: Çok güçlü gemilerimiz varÖte yandan eşi 'Melania' filminin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösteriminde gazetecilere, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu" dedi. Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum" yanıtını verdi.ABD-İran geriliminde son durum
ABD Donanması’na ait bir füze destroyeri, İsrail’in Kızıldeniz kıyısındaki Eilat limanına demirledi. IDF, USS Delbert D. Black adlı savaş gemisinin gelişinin önceden planlandığını ve askeri işbirliğinin bir parçası olduğunu açıkladı, ancak İsrail basınına göre bu nadir görülen bir durum.
ABD son haftalarda Ortadoğu’ya askeri varlığını artıran sevkiyatlar gerçekleştirdi. Washington yönetiminin bu hamleyle bölgedeki ateş gücü ile savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı ve İran yönetiminin protestoculara yönelik müdahaleleri sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a karşı olası bir saldırı seçeneği sunduğu değerlendiriliyor.
ABD savaş gemileri Kızıldeniz’de düzenli olarak faaliyet gösterse de İsrail basınına göre Eilat limanına demirlemeleri 'nadir görülen bir durum' olarak dikkat çekiyor.
ABD Donanması’na ait USS Jack H. Lucas (DDG-125) destroyerinin
hava savunma görevleri başta olmak üzere çeşitli askeri operasyonları gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor.
Trump'tan yeni açıklama: Çok güçlü gemilerimiz var
Öte yandan eşi 'Melania' filminin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösteriminde gazetecilere, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu" dedi.
Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum" yanıtını verdi.
ABD-İran geriliminde son durum
Şu an ABD ile İran arasında ciddi bir müzakere bulunmuyor ancak ABD tarafından hamleler ve açıklamalar sürüyor.
İranlı yetkililer ise, ABD’nin saldırması halinde sert misilleme tehdidini defalarca dile getirdi.
ABD ordusuna ait USS Abraham Lincoln
uçak gemisi bölgeye ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü İran açıklarında topladığı donanmanın Venezuela’dakinden daha büyük olduğunu söyledi ve “zaman daralıyor”
dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Türkiye’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşüyor.