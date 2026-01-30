Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/iran-gerilimi-artarken-abdye-ait-fuze-destroyeri-israil-limani-eilata-demirledi-1103143862.html
İran gerilimi artarken ABD’ye ait füze destroyeri İsrail limanı Eilat’a demirledi
İran gerilimi artarken ABD’ye ait füze destroyeri İsrail limanı Eilat’a demirledi
Sputnik Türkiye
ABD Donanması’na ait bir füze destroyeri, İsrail’in Kızıldeniz kıyısındaki Eilat limanına demirledi. ABD-İran geriliminde son durum...
2026-01-30T12:28+0300
2026-01-30T12:28+0300
dünya
abd
i̇ran
abd donanması
uss abraham lincoln
i̇srail ordusu (idf)
i̇srail
ortadoğu
abd
abbas arakçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103143121_0:66:1116:693_1920x0_80_0_0_c81f02b57581fa6c46054bb455d01b18.jpg
ABD son haftalarda Ortadoğu’ya askeri varlığını artıran sevkiyatlar gerçekleştirdi. Washington yönetiminin bu hamleyle bölgedeki ateş gücü ile savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı ve İran yönetiminin protestoculara yönelik müdahaleleri sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a karşı olası bir saldırı seçeneği sunduğu değerlendiriliyor.ABD savaş gemileri Kızıldeniz’de düzenli olarak faaliyet gösterse de İsrail basınına göre Eilat limanına demirlemeleri 'nadir görülen bir durum' olarak dikkat çekiyor.Çok amaçlı destroyerTrump'tan yeni açıklama: Çok güçlü gemilerimiz varÖte yandan eşi 'Melania' filminin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösteriminde gazetecilere, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu" dedi. Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum" yanıtını verdi.ABD-İran geriliminde son durum
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-gorustu-bolgedeki-gerilim-ele-alindi-1103144168.html
abd
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103143121_52:0:1063:758_1920x0_80_0_0_d370456ac899cbb0df00e2d3defc2cdc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, israil, destroyer, eilat, uss delbert d. black, savaş gemisi, iran, abd-iran gerilimi, son durum, arakçi, haberler, dünya haberleri
abd, israil, destroyer, eilat, uss delbert d. black, savaş gemisi, iran, abd-iran gerilimi, son durum, arakçi, haberler, dünya haberleri

İran gerilimi artarken ABD’ye ait füze destroyeri İsrail limanı Eilat’a demirledi

12:28 30.01.2026
USS Jack H. Lucas destroyeri İsrail'in Eliat Limanı'nda
USS Jack H. Lucas destroyeri İsrail'in Eliat Limanı'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
Abone ol
ABD Donanması’na ait bir füze destroyeri, İsrail’in Kızıldeniz kıyısındaki Eilat limanına demirledi. IDF, USS Delbert D. Black adlı savaş gemisinin gelişinin önceden planlandığını ve askeri işbirliğinin bir parçası olduğunu açıkladı, ancak İsrail basınına göre bu nadir görülen bir durum.
ABD son haftalarda Ortadoğu’ya askeri varlığını artıran sevkiyatlar gerçekleştirdi. Washington yönetiminin bu hamleyle bölgedeki ateş gücü ile savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı ve İran yönetiminin protestoculara yönelik müdahaleleri sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a karşı olası bir saldırı seçeneği sunduğu değerlendiriliyor.
ABD savaş gemileri Kızıldeniz’de düzenli olarak faaliyet gösterse de İsrail basınına göre Eilat limanına demirlemeleri 'nadir görülen bir durum' olarak dikkat çekiyor.

Çok amaçlı destroyer

ABD Donanması’na ait USS Jack H. Lucas (DDG-125) destroyerinin hava savunma görevleri başta olmak üzere çeşitli askeri operasyonları gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor.

Trump'tan yeni açıklama: Çok güçlü gemilerimiz var

Öte yandan eşi 'Melania' filminin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösteriminde gazetecilere, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu" dedi.
Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum" yanıtını verdi.

ABD-İran geriliminde son durum

Şu an ABD ile İran arasında ciddi bir müzakere bulunmuyor ancak ABD tarafından hamleler ve açıklamalar sürüyor.
İranlı yetkililer ise, ABD’nin saldırması halinde sert misilleme tehdidini defalarca dile getirdi.
ABD ordusuna ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeye ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü İran açıklarında topladığı donanmanın Venezuela’dakinden daha büyük olduğunu söyledi ve “zaman daralıyor” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Türkiye’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşüyor.
Pezeşkiyan ve Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 'bölgedeki askeri gerilimi' görüştü
12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала