İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'de: 'İran ve Türkiye iki büyük komşu ülkedir '
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'de: 'İran ve Türkiye iki büyük komşu ülkedir '
30.01.2026
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Arakçi, burada İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran ve Türkiye iki büyük komşu ülkedir ve siyasi, ekonomik, kültürel alanların yanı sıra bölgesel konularda da daima yakın istişare halinde olduk. Bölgede ciddi zorluklar var, ABD ve diğerleri tarafından ifade edilen hedefler Türkiye ile daha yakın istişareleri gerekli kılıyor" diye konuştu.Arakçi, Türk yetkililerle görüşmelerde bölgesel zorluklara bir çözüm bulmak için görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.Avrupa Birliği'nin (AB), İran Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütü" ilan etme kararına da değinen Arakçi, "Devrim Muhafızlarına karşı girişimleri stratejik bir hata. Avrupalılar kısa sürede hata yaptıklarının farkına varacaklar" dedi.Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya gelecek. İki bakanın görüşme sonrasında 13.45'te ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Arakçi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.
