İranlı uzman: İran'ın herhangi bir saldırganlığa yanıtı sert olacak

İranlı uzman: İran'ın herhangi bir saldırganlığa yanıtı sert olacak

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dalul, ABD’nin saldırıya geçmesi durumunda İran’ın çeşitli silahlarla sert karşılık verebileceğini belirtti. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Uluslararası hukuk ve İran meseleleri uzmanı Prof. Hadi Issa Dalul, Sputnik'e demecinde ABD'nin İran'a öne sürdüğü şartların tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.ABD’nin saldırıya geçmesi durumunda İran’ın sert karşılık verebileceğine dikkat çeken uzman, ‘yanıtın sert ve çok yönlü olacağını, belirli yerleri ve ülkeleri hedef alacağını ve İsrail'deki bir dizi hedefi de içereceğini’ ifade etti.Dalul, “İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatabilmesinin yanı sıra Amerikan askeri teçhizatını etkisiz hale getirebilecek kendi füze sistemini geliştirdi” diye konuştu.İranlı uzman, ABD'nin ‘kimseyi dinlemediği’ ve bunun yalnızca İran tarafından başlatıldığı varsayımıyla arabuluculuk çabalarına karşı uzlaşmazlığını artıracağı gerekçesiyle, bölge ülkelerinin ABD ile İran arasında herhangi bir arabuluculuk rolü üstlenmesi olasılığını dışladı.Prof. Dalul, İran'a yönelik saldırı kararının Amerika içinde ‘İran'ın yeteneklerini anlayan ve takdir eden rasyonel insanlar’ ile ‘sonuçlara kayıtsız kalan pervasız şahinler’ arasında gidip geldiğini vurguladı. İranlı analist, İran'a yapılacak bir saldırının, ‘İran'ın Basra Körfezi'ndeki Amerikan askeri üslerini bombalamaya başlaması durumunda, özellikle de İran'ın önceden uyardığı göz önüne alındığında, kimsenin zarardan sorumlu tutulmak istemeyeceği için bunun ABD içinde bölünmeye, devletin çöküşüne ve liderliğinin dağılmasına yol açacağını’ vurguladı.

