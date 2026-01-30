https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/haftanin-son-islem-gununde-altinda-sert-dusus-neden-geri-cekildi-1103139015.html

Haftanın son işlem gününde altında sert düşüş: Neden geri çekildi?

30.01.2026

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

yarım gram altın

Jeopolitik gerginliklerin devam etmesi ve zayıflayan dolar endeksi nedeniyle dün rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Trump'ın Fed başkanı adayını açıklayacağı haberi ve gelen düzeltme hareketi ile nedeniyle eridi.Altın, Cuma günü Federal Reserve'ün daha şahin bir başkan atayabileceği söylentileri üzerine yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Spot altın, TSİ 05:20 itibarıyla ons başına 5 bin 232,57 dolara gerileyerek yüzde 3 değer kaybetti. Gün içinde ise yüzde 5'ten fazla düşüş yaşamıştı. Perşembe günü 5 bin 594,82 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.Altın, 5 bin 113 dolara gerileyerek, kar alma nedeniyle önceki seanstaki düşüşünü sürdürse de yüzde 20'nin üzerinde aylık kazanç elde etme yolunda ilerlemeye devam etti ve 1980'lerden bu yana en güçlü performansını sergiledi.Şahin Başkan söylentisi mi etkili oldu?Para politikası cephesinde ise Trump, Cuma günü Federal Rezerv (FED) başkanlığı için adayını açıklayacağını söyledi; haberlere göre, uzun zamandır aşırı gevşek Fed politikasının eleştirmeni olan eski Fed yöneticisi Kevin Warsh en güçlü aday olarak gösteriliyor.Altındaki hızlı düşüş bir anda 2,5 trilyon doları buharlaştırdı ve bu tutar da kripto paraların tamamının piyasa değerine denk geliyor.Ons altın ne kadar?Ons altın güne 5 bin 397 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 113 dolar, en yüksek de 5 bin 450 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 217 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 7 bin 531 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 147 lira, en yüksek de 7 bin 616 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 286 liradan alıcı buluyor.Gram altın ne kadar?Gram altın fiyatı 7.299 TLÇeyrek altın fiyatıÇeyrek altın 12.720 TLYarım altın fiyatıYarım altın 25.441 TLCumhuriyet altını fiyatıCumhuriyet altını 50.720 TL

