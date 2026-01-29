https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/rekorlar-art-arda-geldi-altin-ve-gumusun-ardindan-platin-ve-bakir-da-zirveye-cikti-1103112827.html

Rekorlar art arda geldi: Altın ve gümüşün ardından platin ve bakır da zirveye çıktı

Rekorlar art arda geldi: Altın ve gümüşün ardından platin ve bakır da zirveye çıktı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları piyasalarda hızlı yükselişlere sebep oluyor. ABD'nin Ortadoğu'dan Grönland'a kadar birçok bölge için tehdit... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-29T09:20+0300

2026-01-29T09:20+0300

2026-01-29T09:49+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

yarım gram altın

gümüş

bakır

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103084316_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_aad8493ea43c5b9345e8e067e4e8681a.png

Altın fiyatlarında olağanüstü yükseliş sürerken, yeni rekorlar da gelmeye devam ediyor.Ons altın hızla yükseliyorAltın, ons başına 5 bin 598 doların üzerindeki rekor kıran yükselişini sürdürerek, ABD dolarındaki devam eden zayıflık ve artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlik ortamında yeni bir zirveye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın doların dört yıllık en düşük seviyelerine gerilemesini küçümsemesi ve devam eden gümrük vergisi tehditlerine ve Federal Rezerv'in bağımsızlığına yönelik yenilenen eleştirilere rağmen para birimi zayıflığına tolerans gösterdiğini belirtmesi, ivme kazandırdı.Bu arada, Fed, güçlü ekonomik aktivite ve erken işgücü piyasası istikrarını gerekçe göstererek, beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tuttu, ancak yüksek enflasyon ve belirsiz bir görünüme dikkat çekti. İki yetkili, yılın ilerleyen dönemlerinde gevşeme beklentilerini koruyarak, derhal bir indirimden yana olduklarını belirtti.ABD'nin İran'a karşı olası askeri harekât uyarıları ve bölgedeki büyük bir ABD deniz gücünün "gerekirse hızla ve şiddetle" harekete geçmeye hazır olduğu yönündeki açıklamalarının ardından jeopolitik riskler yüksek kalmaya devam ediyor. Kazançlar ayrıca mali kaygılar, güçlü merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle desteklendi.Ons altın fiyatları 29 OcakOns altın güne 5 bin 381 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 378 dolar, en yüksek de 5 bin 598 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 580 dolardan işlem geçiyor.Gram altın fiyatları ne kadar?Gram altın güne 7 bin 508 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 506 lira, en yüksek de 8 bin 806 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 735 liradan alıcı buluyor.Gümüşte zirve: Yüzde 60 yükseldiGümüş, ons başına 119 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı ve yıl başından bu yana yüzde 60'ın üzerinde yükselişini sürdürdü. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlik ortamında güvenli liman talebi güçlü kalmaya devam etti. Ons gümüşOns gümüş güne 116,5 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 115,2 dolar, en yüksek de 119,4 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 117,3 dolardan işlem geçiyor.Gram gümüş ne kadar?Gram gümüş ş sıralarda 164,2 liradan alıcı buluyor.Platinden de rekor geldiPlatin vadeli işlemleri, süregelen arz kısıtlamaları ve güçlü yatırımcı talebinin fiyatları desteklemeye devam etmesiyle, rekor seviyelere doğru ilerleyerek ons ​​başına yaklaşık 2 bin 700 dolara yükseldi. Bakır da hareketliJeopolitik ve ticaret belirsizlikleri ile doların ani düşüşü yatırımcıları tedirgin ederken, bakır vadeli işlemleri yüzde 5 artarak pound başına 6,2 doların üzerine çıktı ve rekor seviyelere ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/altin-rallisinde-son-durum-ne-gram-altin-ne-kadar-oldu-1103059080.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gram altın, altın fiyatları, gram altın ne kadar, altın gram, mynet, gram altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar, gram altın fiyat, çeyrek altın, çeyrek altın fiyatı, gümüş, altın fiyatı, gümüş gram, kapalı çarşı altın, izko, ons altın, gümüş fiyatı, bigpara, tam altın ne kadar, altin fiyatlari, cumhuriyet altını, anlık altın, 22 ayar bilezik, gram altin, gram altın kaç tl, altın ne kadar, kapalı çarşı, altın yorum, ceyrek altın ne kadar, altın gramı, altın ons, altın gram fiyatı, gümüş fiyatları, kapalı çarşı altın fiyatları, kapalıçarşı altın fiyatları, izko altın, cumhuriyet altını ne kadar, gram altın ne kadar bugün, altın fiyat, altın kaç tl, güncel altın fiyatları, serbest piyasa, altın ons fiyatı, altın haber, çeyrek, 1 gram altın, gram altın grafik, 1 gram altın ne kadar, altın tl, altın kuru, bigpara altın, altın canlı, altin gram, kuyumcular odası, altın düşer mi, canlı altın fiyatları, tam altın, cumhuriyet altın fiyatı, ata altın fiyatı, altın fiyatları canlı, anlık altın fiyatları, reşat altın fiyatı, ata altın fiyatları, ceyrek altin fiyati, ata lira ne kadar, cumhuriyet altını fiyat, serbest piyasa altın, altın fiyatları grafik, yarım altın, yarım altın fiyatı, gram ne kadar, gram altın canlı, cumhuriyet altın ne kadar, altın kapalı çarşı, altının gramı, gram altın kapalı çarşı