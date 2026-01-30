Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/guney-afrikadan-israile-sert-mesaj-ust-duzey-diplomat-sinir-disi-edildi-1103155971.html
Güney Afrika, Cumhurbaşkanı'na 'hakaret içerikli' paylaşımlar yaparn İsrailli diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Güney Afrika, Cumhurbaşkanı'na 'hakaret içerikli' paylaşımlar yaparn İsrailli diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Sputnik Türkiye
Güney Afrika, İsrail’in Pretoria’daki en üst düzey diplomatı Ariel Seidman'ı, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’ya yönelik 'hakaret içeren' paylaşımlar... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T18:29+0300
2026-01-30T18:31+0300
dünya
cyril ramaphosa
güney afrika
i̇srail
i̇srail büyükelçiliği
dışişleri bakanlığı
pretoria
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103155887_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_180bc3fde3e5095342470849865ac400.jpg
Güney Afrika yönetiminin, İsrail’in Pretoria Büyükelçiliği’nde maslahatgüzar olarak görev yapan Ariel Seidman’ın ülkeyi terk etmesini istediği bildirildi. Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı’nın (DIRCO) açıklamasında, kararın diplomatik teamüllerin ihlali ve Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’ya yönelik 'hakaret içeren saldırılar' nedeniyle alındığı aktarıldı.Açıklamada, Seidman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların Güney Afrika’nın egemenliğine doğrudan meydan okuma niteliği taşıdığı belirtildi.Sosyal medya paylaşımları krizi büyüttüDIRCO’nun açıklamasında, İsrail’e ait resmi sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Ramaphosa’ya yönelik tekrar eden sert ifadelerin kullanıldığı ve bunun diplomatik ayrıcalıkların kötüye kullanılması anlamına geldiği vurgulandı. Ayrıca, bazı üst düzey İsrailli yetkililerin ziyaretleri konusunda Güney Afrika makamlarının bilgilendirilmediği kaydedildi.Yetkililer, bu durumun Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi’nin açık ihlali olarak değerlendirildiğini ifade etti.İlişkiler zaten gergindiGüney Afrika ile İsrail arasındaki ilişkilerin, Pretoria’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine Gazze konusunda dava açmasının ardından ciddi biçimde gerilmişti. Mahkemenin, soykırım iddiasını makul bulduğu ancak sürecin yavaş ilerlediği aktarıldı. İsrail ise suçlamaları reddettiğini açıklamıştı.İzinsiz temaslar tepkilere yol açtıKrizi derinleştiren son gelişmelerden birinin, İsrailli diplomatların Güney Afrika hükümetini bilgilendirmeden yerel bir geleneksel liderle temas kurması olduğu ifade edildi. Doğu Cape Eyaleti yönetimi, bu görüşmelerin ülkenin dış politikasını baypas etmeye yönelik bir girişim olarak görüldüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/grusko-avrupa-ukraynada-baris-anlasmasini-engellemeye-calisiyor-1103154836.html
güney afrika
i̇srail
pretoria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103155887_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_c50f0a8c5b264bf10a948250af0b5234.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cyril ramaphosa, güney afrika, i̇srail, i̇srail büyükelçiliği, dışişleri bakanlığı, pretoria
cyril ramaphosa, güney afrika, i̇srail, i̇srail büyükelçiliği, dışişleri bakanlığı, pretoria

Güney Afrika, Cumhurbaşkanı'na 'hakaret içerikli' paylaşımlar yaparn İsrailli diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

18:29 30.01.2026 (güncellendi: 18:31 30.01.2026)
© AP Photo / Themba HadebeSouth Africa President Cyril Ramaphosa speaks during a joint media briefing with Spain's Prime Minister Pedro Sanchez at the Union Building in Pretoria, South Africa, Thursday, Oct. 27, 2022.
South Africa President Cyril Ramaphosa speaks during a joint media briefing with Spain's Prime Minister Pedro Sanchez at the Union Building in Pretoria, South Africa, Thursday, Oct. 27, 2022. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Themba Hadebe
Abone ol
Güney Afrika, İsrail’in Pretoria’daki en üst düzey diplomatı Ariel Seidman'ı, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’ya yönelik 'hakaret içeren' paylaşımlar gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan etti. Diplomata ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı.
Güney Afrika yönetiminin, İsrail’in Pretoria Büyükelçiliği’nde maslahatgüzar olarak görev yapan Ariel Seidman’ın ülkeyi terk etmesini istediği bildirildi. Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı’nın (DIRCO) açıklamasında, kararın diplomatik teamüllerin ihlali ve Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’ya yönelik 'hakaret içeren saldırılar' nedeniyle alındığı aktarıldı.
Açıklamada, Seidman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların Güney Afrika’nın egemenliğine doğrudan meydan okuma niteliği taşıdığı belirtildi.

Sosyal medya paylaşımları krizi büyüttü

DIRCO’nun açıklamasında, İsrail’e ait resmi sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Ramaphosa’ya yönelik tekrar eden sert ifadelerin kullanıldığı ve bunun diplomatik ayrıcalıkların kötüye kullanılması anlamına geldiği vurgulandı. Ayrıca, bazı üst düzey İsrailli yetkililerin ziyaretleri konusunda Güney Afrika makamlarının bilgilendirilmediği kaydedildi.
Yetkililer, bu durumun Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi’nin açık ihlali olarak değerlendirildiğini ifade etti.

İlişkiler zaten gergindi

Güney Afrika ile İsrail arasındaki ilişkilerin, Pretoria’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine Gazze konusunda dava açmasının ardından ciddi biçimde gerilmişti. Mahkemenin, soykırım iddiasını makul bulduğu ancak sürecin yavaş ilerlediği aktarıldı. İsrail ise suçlamaları reddettiğini açıklamıştı.

İzinsiz temaslar tepkilere yol açtı

Krizi derinleştiren son gelişmelerden birinin, İsrailli diplomatların Güney Afrika hükümetini bilgilendirmeden yerel bir geleneksel liderle temas kurması olduğu ifade edildi. Doğu Cape Eyaleti yönetimi, bu görüşmelerin ülkenin dış politikasını baypas etmeye yönelik bir girişim olarak görüldüğünü açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
DÜNYA
Gruşko: Avrupa, Ukrayna'da barış anlaşmasını engellemeye çalışıyor
17:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала