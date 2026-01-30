https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/guney-afrikadan-israile-sert-mesaj-ust-duzey-diplomat-sinir-disi-edildi-1103155971.html

Güney Afrika, Cumhurbaşkanı'na 'hakaret içerikli' paylaşımlar yaparn İsrailli diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Güney Afrika, Cumhurbaşkanı'na 'hakaret içerikli' paylaşımlar yaparn İsrailli diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Güney Afrika, İsrail’in Pretoria’daki en üst düzey diplomatı Ariel Seidman'ı, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’ya yönelik 'hakaret içeren' paylaşımlar... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Güney Afrika yönetiminin, İsrail’in Pretoria Büyükelçiliği’nde maslahatgüzar olarak görev yapan Ariel Seidman’ın ülkeyi terk etmesini istediği bildirildi. Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı’nın (DIRCO) açıklamasında, kararın diplomatik teamüllerin ihlali ve Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’ya yönelik 'hakaret içeren saldırılar' nedeniyle alındığı aktarıldı.Açıklamada, Seidman’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların Güney Afrika’nın egemenliğine doğrudan meydan okuma niteliği taşıdığı belirtildi.Sosyal medya paylaşımları krizi büyüttüDIRCO’nun açıklamasında, İsrail’e ait resmi sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Ramaphosa’ya yönelik tekrar eden sert ifadelerin kullanıldığı ve bunun diplomatik ayrıcalıkların kötüye kullanılması anlamına geldiği vurgulandı. Ayrıca, bazı üst düzey İsrailli yetkililerin ziyaretleri konusunda Güney Afrika makamlarının bilgilendirilmediği kaydedildi.Yetkililer, bu durumun Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi’nin açık ihlali olarak değerlendirildiğini ifade etti.İlişkiler zaten gergindiGüney Afrika ile İsrail arasındaki ilişkilerin, Pretoria’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine Gazze konusunda dava açmasının ardından ciddi biçimde gerilmişti. Mahkemenin, soykırım iddiasını makul bulduğu ancak sürecin yavaş ilerlediği aktarıldı. İsrail ise suçlamaları reddettiğini açıklamıştı.İzinsiz temaslar tepkilere yol açtıKrizi derinleştiren son gelişmelerden birinin, İsrailli diplomatların Güney Afrika hükümetini bilgilendirmeden yerel bir geleneksel liderle temas kurması olduğu ifade edildi. Doğu Cape Eyaleti yönetimi, bu görüşmelerin ülkenin dış politikasını baypas etmeye yönelik bir girişim olarak görüldüğünü açıkladı.

