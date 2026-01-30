https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/grusko-avrupa-ukraynada-baris-anlasmasini-engellemeye-calisiyor-1103154836.html
Gruşko: Avrupa, Ukrayna'da barış anlaşmasını engellemeye çalışıyor
Gruşko: Avrupa, Ukrayna'da barış anlaşmasını engellemeye çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek bir barış anlaşmasını istemediğini ve bu yöndeki tüm... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rossiya Segodnya Medya Grubu Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa’nın sadece barış arayışına ilgisiz kalmadığını, aynı zamanda bu yönde yapılan tüm girişimleri engellemeye çalıştığını ifade etti. Rus diplomat, AB’nin çatışmanın tarafı olduğu için ne gözlemci ne de garantör rolü üstlenemeyeceğini vurguladı..Avrupa için Ukrayna’daki sıcak çatışma odağının sürmesinin çıkar anlamına geldiğini belirten Gruşko, şöyle devam etti.AB’nin Ukrayna krizinde arabulucu rolü üstlenemeyeceğini vurgulayan Rus diplomat, Brüksel’in bu çatışmanın doğrudan tarafı olduğuna dikkat çekti.Gruşko, Avrupa Birliği’nin son dönemde izlediği politikanın Rusya-AB ilişkilerini uzun vadede olumsuz etkileyeceğini de dile getirdi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Arktik bölgesine de değinerek, özellikle Grönland etrafındaki gelişmelerin ve Washington’dan gelen son açıklamaların bölgede gerilimi artıracağı uyarısında bulundu.
2026
Gruşko: Avrupa, Ukrayna'da barış anlaşmasını engellemeye çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek bir barış anlaşmasını istemediğini ve bu yöndeki tüm girişimleri engellediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rossiya Segodnya Medya Grubu Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa’nın sadece barış arayışına ilgisiz kalmadığını, aynı zamanda bu yönde yapılan tüm girişimleri engellemeye çalıştığını ifade etti. Rus diplomat, AB’nin çatışmanın tarafı olduğu için ne gözlemci ne de garantör rolü üstlenemeyeceğini vurguladı..
Avrupa’da Ukrayna konusunda sadece ilgi eksikliği yok, aynı zamanda bir barış anlaşmasının imzalanmaması için her şey yapılıyor.
Avrupa için Ukrayna’daki sıcak çatışma odağının sürmesinin çıkar anlamına geldiğini belirten Gruşko, şöyle devam etti.
Avrupalılar için Ukrayna’da bir sıcak noktanın varlığı, kendilerinin güvenliği anlamına geliyor; onların gerçek çıkarı da tam olarak burada yatıyor.
AB’nin Ukrayna krizinde arabulucu rolü üstlenemeyeceğini vurgulayan Rus diplomat, Brüksel’in bu çatışmanın doğrudan tarafı olduğuna dikkat çekti.
Son yıllarda biriken felaket niteliğindeki tecrübeler ve AB’nin yıkıcı rolü dikkate alındığında, Birliğin ne gözlemci ne de garantör rolü üstlenmesinden söz etmek mümkün değil.
Gruşko, Avrupa Birliği’nin son dönemde izlediği politikanın Rusya-AB ilişkilerini uzun vadede olumsuz etkileyeceğini de dile getirdi.
Şu anda yaşananlar, Avrupa ile ilişkilerimizi maddi anlamda nesiller boyunca etkileyecek. Bugün atılan bu olumsuz, ataletsel potansiyel çok uzun bir döneme yayılacak.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Arktik bölgesine de değinerek, özellikle Grönland etrafındaki gelişmelerin ve Washington’dan gelen son açıklamaların bölgede gerilimi artıracağı uyarısında bulundu.
ABD, Grönland için Rusya ve Çin tehdidinden söz ediyor ve bu gerekçeyle NATO güçlerinin bölgeye yerleştirilmesi çağrısı yapıyor. Bu, ne yazık ki Arktik’te gerginliği daha da artıracaktır.