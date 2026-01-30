https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/grusko-avrupa-ukraynada-baris-anlasmasini-engellemeye-calisiyor-1103154836.html

Gruşko: Avrupa, Ukrayna'da barış anlaşmasını engellemeye çalışıyor

Gruşko: Avrupa, Ukrayna'da barış anlaşmasını engellemeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirecek bir barış anlaşmasını istemediğini ve bu yöndeki tüm... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T17:16+0300

2026-01-30T17:16+0300

2026-01-30T17:16+0300

dünya

aleksandr gruşko

rusya dışişleri bakanlığı

avrupa birliği

ab

ukrayna

brüksel

avrupa

grönland

rossiya segodnya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/16/1076602068_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_e6fdfeafdc95706ca960ba59ca32bc6f.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rossiya Segodnya Medya Grubu Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa’nın sadece barış arayışına ilgisiz kalmadığını, aynı zamanda bu yönde yapılan tüm girişimleri engellemeye çalıştığını ifade etti. Rus diplomat, AB’nin çatışmanın tarafı olduğu için ne gözlemci ne de garantör rolü üstlenemeyeceğini vurguladı..Avrupa için Ukrayna’daki sıcak çatışma odağının sürmesinin çıkar anlamına geldiğini belirten Gruşko, şöyle devam etti.AB’nin Ukrayna krizinde arabulucu rolü üstlenemeyeceğini vurgulayan Rus diplomat, Brüksel’in bu çatışmanın doğrudan tarafı olduğuna dikkat çekti.Gruşko, Avrupa Birliği’nin son dönemde izlediği politikanın Rusya-AB ilişkilerini uzun vadede olumsuz etkileyeceğini de dile getirdi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Arktik bölgesine de değinerek, özellikle Grönland etrafındaki gelişmelerin ve Washington’dan gelen son açıklamaların bölgede gerilimi artıracağı uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/rus-disislerinden-guvenligini-abye-baglayanlara-tavsiye-gronlanda-bakin-1103137803.html

ukrayna

brüksel

grönland

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, ukrayna, brüksel, avrupa, grönland, rossiya segodnya, abd, nato