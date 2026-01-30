Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/gronland-parlamentosundan-danimarkaya-gumruk-vergisi-hatirlatmasi-1103138556.html
Grönland parlamentosundan Danimarka’ya ‘gümrük vergisi’ hatırlatması
Grönland parlamentosundan Danimarka’ya ‘gümrük vergisi’ hatırlatması
Sputnik Türkiye
Danimarka'nın Grönland'a gümrük vergisi uyguladığı ve bunun da adada fiyatların yükselmesine yol açtığı belirtildi. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T08:58+0300
2026-01-30T08:59+0300
dünya
grönland
danimarka
gümrük vergileri
abd
donald trump
avrupa
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/11/1102816563_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_19b803d3a46fe888a181afb913ee331f.jpg
Grönland Parlamentosu Başkan Yardımcısı Bentiarak Ottosen, Sputnik’e açıklamasında, Danimarka’nın adaya yönelik gümrük vergilerini uyguladığını hatırlattı.Ottosen, “Örneğin, inşaat malzemesi için keresteyi ele alalım. Danimarka'da bir metre kerestenin fiyatı yaklaşık 125 Danimarka kronu iken, Grönland'da yaklaşık 300 Danimarka kronu. Bunlar Danimarka'nın Grönland'a uyguladığı gümrük vergileri” şeklinde konuştu.Bu tür gümrük vergilerinin zaten adanın ekonomisi için büyük yük olduğunu, ABD’nin olası ek kısıtlamalarının durumu daha da kötüleştireceğini söyleyen Ottosen, gıda ve inşaat malzemelerinin fiyatlarındaki artışın Grönland'da yaşamı giderek daha pahalı hale getirdiğini kaydetti.Grönlandlı politikacı, ada sakinlerinin bu tür vergileri haksız bulduğunu ve Kopenhag'ın müttefik ilişkilerine rağmen neden bunları kaldırmadığını merak ettiğini ekledi.Grönland tartışmalarıTrump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti. ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı. Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştirmişti.ABD lideri, tepkilere karşılık olarak Kuzey Avrupa ülkelerine yönelik gümrük tarifeleri duyurmuştu. Ancak birkaç gün sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, tarifeler konusunun gündemden kalktığını bildirilmişti. Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Grönlad anlaşmasının çerçeveleri konusunda fikir birliğine ulaştığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/trump-kieve-yonelik-saldirilar-durdu-rusyaya-minnettariz-1103138407.html
grönland
danimarka
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/11/1102816563_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_89d3dd577ea4f30f2d8092e3be8a2b28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
grönland, danimarka, gümrük vergileri, abd, donald trump, avrupa, nato
grönland, danimarka, gümrük vergileri, abd, donald trump, avrupa, nato

Grönland parlamentosundan Danimarka’ya ‘gümrük vergisi’ hatırlatması

08:58 30.01.2026 (güncellendi: 08:59 30.01.2026)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaTrump’ın Grönland planlarına Danimarka ve Grönland’da protesto
Trump’ın Grönland planlarına Danimarka ve Grönland’da protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Abone ol
Danimarka'nın Grönland'a gümrük vergisi uyguladığı ve bunun da adada fiyatların yükselmesine yol açtığı belirtildi.
Grönland Parlamentosu Başkan Yardımcısı Bentiarak Ottosen, Sputnik’e açıklamasında, Danimarka’nın adaya yönelik gümrük vergilerini uyguladığını hatırlattı.
Ottosen, “Örneğin, inşaat malzemesi için keresteyi ele alalım. Danimarka'da bir metre kerestenin fiyatı yaklaşık 125 Danimarka kronu iken, Grönland'da yaklaşık 300 Danimarka kronu. Bunlar Danimarka'nın Grönland'a uyguladığı gümrük vergileri” şeklinde konuştu.
Bu tür gümrük vergilerinin zaten adanın ekonomisi için büyük yük olduğunu, ABD’nin olası ek kısıtlamalarının durumu daha da kötüleştireceğini söyleyen Ottosen, gıda ve inşaat malzemelerinin fiyatlarındaki artışın Grönland'da yaşamı giderek daha pahalı hale getirdiğini kaydetti.
Grönlandlı politikacı, ada sakinlerinin bu tür vergileri haksız bulduğunu ve Kopenhag'ın müttefik ilişkilerine rağmen neden bunları kaldırmadığını merak ettiğini ekledi.

Grönland tartışmaları

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti. ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı. Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.
Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştirmişti.
ABD lideri, tepkilere karşılık olarak Kuzey Avrupa ülkelerine yönelik gümrük tarifeleri duyurmuştu. Ancak birkaç gün sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, tarifeler konusunun gündemden kalktığını bildirilmişti. Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Grönlad anlaşmasının çerçeveleri konusunda fikir birliğine ulaştığı belirtilmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Trump: Kiev’e yönelik saldırılar durdu, Rusya’ya minnettarız
08:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала