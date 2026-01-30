https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/gronland-parlamentosundan-danimarkaya-gumruk-vergisi-hatirlatmasi-1103138556.html

Grönland parlamentosundan Danimarka’ya ‘gümrük vergisi’ hatırlatması

Danimarka'nın Grönland'a gümrük vergisi uyguladığı ve bunun da adada fiyatların yükselmesine yol açtığı belirtildi. 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Grönland Parlamentosu Başkan Yardımcısı Bentiarak Ottosen, Sputnik’e açıklamasında, Danimarka’nın adaya yönelik gümrük vergilerini uyguladığını hatırlattı.Ottosen, “Örneğin, inşaat malzemesi için keresteyi ele alalım. Danimarka'da bir metre kerestenin fiyatı yaklaşık 125 Danimarka kronu iken, Grönland'da yaklaşık 300 Danimarka kronu. Bunlar Danimarka'nın Grönland'a uyguladığı gümrük vergileri” şeklinde konuştu.Bu tür gümrük vergilerinin zaten adanın ekonomisi için büyük yük olduğunu, ABD’nin olası ek kısıtlamalarının durumu daha da kötüleştireceğini söyleyen Ottosen, gıda ve inşaat malzemelerinin fiyatlarındaki artışın Grönland'da yaşamı giderek daha pahalı hale getirdiğini kaydetti.Grönlandlı politikacı, ada sakinlerinin bu tür vergileri haksız bulduğunu ve Kopenhag'ın müttefik ilişkilerine rağmen neden bunları kaldırmadığını merak ettiğini ekledi.Grönland tartışmalarıTrump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti. ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı. Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştirmişti.ABD lideri, tepkilere karşılık olarak Kuzey Avrupa ülkelerine yönelik gümrük tarifeleri duyurmuştu. Ancak birkaç gün sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, tarifeler konusunun gündemden kalktığını bildirilmişti. Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Grönlad anlaşmasının çerçeveleri konusunda fikir birliğine ulaştığı belirtilmişti.

