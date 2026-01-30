https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/gazze-sakinleri-yikilma-riski-altindaki-harabe-evlerde-yasamak-zorundayiz-1103104775.html
Gazze sakinleri: Yıkılma riski altındaki harabe evlerde yaşamak zorundayız
Gazze Şeridi'nde halk, İsrail'in saldırılarında ağır hasar gören metruk evlerde yaşamak zorunda. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Resmi verilere göre, kışın başından bu yana Gazze Şeridi'nde 50'den fazla ev ve binanın çökmesi sonucu 24 Filistinli hayatını kaybetti. Buna rağmen ciddi konut krizi ve güvenli alternatiflerin bulunmaması nedeniyle bölge sakinleri, yıkılma riski altındaki bu yapılarda yaşamaya devam ediyor. Sputnik, Gazze sakinleriyle bu konu hakkında konuştu.
Resmi verilere göre, kışın başından bu yana Gazze Şeridi'nde 50'den fazla ev ve binanın çökmesi sonucu 24 Filistinli hayatını kaybetti.
Buna rağmen ciddi konut krizi ve güvenli alternatiflerin bulunmaması nedeniyle bölge sakinleri, yıkılma riski altındaki bu yapılarda yaşamaya devam ediyor.
Sputnik, Gazze sakinleriyle bu konu hakkında konuştu.