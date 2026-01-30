Türkiye
Gazze sakinleri: Yıkılma riski altındaki harabe evlerde yaşamak zorundayız
Gazze Şeridi'nde halk, İsrail'in saldırılarında ağır hasar gören metruk evlerde yaşamak zorunda. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Resmi verilere göre, kışın başından bu yana Gazze Şeridi'nde 50'den fazla ev ve binanın çökmesi sonucu 24 Filistinli hayatını kaybetti. Buna rağmen ciddi konut krizi ve güvenli alternatiflerin bulunmaması nedeniyle bölge sakinleri, yıkılma riski altındaki bu yapılarda yaşamaya devam ediyor. Sputnik, Gazze sakinleriyle bu konu hakkında konuştu.
18:02 30.01.2026
Gazze sakinleri: Yıkılma riski altındaki harabe evlerde yaşamak zorundayız
Gazze Şeridi'nde halk, İsrail'in saldırılarında ağır hasar gören metruk evlerde yaşamak zorunda.
Resmi verilere göre, kışın başından bu yana Gazze Şeridi'nde 50'den fazla ev ve binanın çökmesi sonucu 24 Filistinli hayatını kaybetti.
Buna rağmen ciddi konut krizi ve güvenli alternatiflerin bulunmaması nedeniyle bölge sakinleri, yıkılma riski altındaki bu yapılarda yaşamaya devam ediyor.
Sputnik, Gazze sakinleriyle bu konu hakkında konuştu.
Gazze'de bir genç, hasta annesinin nefes almasını kolaylaştırmak için nebülizatör yerine bisiklet pompası kullanıyor
22 Ocak, 16:48
Gazze'de bir genç, hasta annesinin nefes almasını kolaylaştırmak için nebülizatör yerine bisiklet pompası kullanıyor
22 Ocak, 16:48
