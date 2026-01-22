Türkiye
Gazze'de bir genç, hasta annesinin nefes almasını kolaylaştırmak için nebülizatör yerine bisiklet pompası kullanıyor
Gazze'de bir genç, hasta annesinin nefes almasını kolaylaştırmak için nebülizatör yerine bisiklet pompası kullanıyor
Gazzeli bir genç, annesinin nefes almasına yardımcı olmak için lastik şişirme pompasını solunum cihazı olarak kullanıyor. Genç adam, annesi ve iki çocukla... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
Bombardımanlar sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldıkları için barınacak başka bir yerleri yok. Bu olaylar, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin çökmesi ve tıbbi malzeme eksikliği zemininde yaşanıyor.
22.01.2026
Gazzeli bir genç, annesinin nefes almasına yardımcı olmak için lastik şişirme pompasını solunum cihazı olarak kullanıyor. Genç adam, annesi ve iki çocukla birlikte Han Yunus Belediyesi’ne ait bir kamyonda yaşıyor.
