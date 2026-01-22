https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gazzede-bir-genc-hasta-annesinin-nefes-almasini-kolaylastirmak-icin-nebulizator-yerine-bisiklet-1102929340.html
Gazze'de bir genç, hasta annesinin nefes almasını kolaylaştırmak için nebülizatör yerine bisiklet pompası kullanıyor
Gazzeli bir genç, annesinin nefes almasına yardımcı olmak için lastik şişirme pompasını solunum cihazı olarak kullanıyor. Genç adam, annesi ve iki çocukla...
han yunus
gazze şeridi
Bombardımanlar sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldıkları için barınacak başka bir yerleri yok. Bu olaylar, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin çökmesi ve tıbbi malzeme eksikliği zemininde yaşanıyor.
han yunus
gazze şeridi
2026
Gazzeli bir genç, annesinin nefes almasına yardımcı olmak için lastik şişirme pompasını solunum cihazı olarak kullanıyor. Genç adam, annesi ve iki çocukla birlikte Han Yunus Belediyesi’ne ait bir kamyonda yaşıyor.
Bombardımanlar sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldıkları için barınacak başka bir yerleri yok. Bu olaylar, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin çökmesi ve tıbbi malzeme eksikliği zemininde yaşanıyor.