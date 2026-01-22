https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gazzede-bir-genc-hasta-annesinin-nefes-almasini-kolaylastirmak-icin-nebulizator-yerine-bisiklet-1102929340.html

Gazze'de bir genç, hasta annesinin nefes almasını kolaylaştırmak için nebülizatör yerine bisiklet pompası kullanıyor

Gazzeli bir genç, annesinin nefes almasına yardımcı olmak için lastik şişirme pompasını solunum cihazı olarak kullanıyor. Genç adam, annesi ve iki çocukla... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Bombardımanlar sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldıkları için barınacak başka bir yerleri yok. Bu olaylar, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin çökmesi ve tıbbi malzeme eksikliği zemininde yaşanıyor.

