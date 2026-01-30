https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/fenomen-merve-taskin-hakkinda-yakalama-karari--1103152103.html

Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı

Firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın'ın itirafları sonrası listede adı geçen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 30.01.2026

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde savcılıkta ifade veren firari Kasım Garioğlu’nun barmeni Atilla Aydın, düzenlenen uyuşturucu partilerinde Merve Taşkın’ın da bulunduğunu iddia etmişti.Merve Taşkın hakkında yakalama kararıİtiraflarda adı geçen isimler mercek altına alınırken, partiye katılan kişiler arasında yer aldığı belirtilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Taşkın, kısa süre önce yurt dışına yerleştiğini açıklamıştı.Yurt dışına çıktığını duyurmuştuMerve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son aylarda ciddi bir kaygı ve korku hali yaşadığını, geceleri uyuyamadığını ve olası bir gözaltı ihtimaline karşı hazırlıklı uyuduğunu açıklamıştı. Türkiye’den ayrılma kararını bir kaçış değil, kendisi için bir yolculuk olarak tanımlayan Taşkın, bir yıl önce yayımlanan bir programdaki diyaloglar gerekçe gösterilerek “fuhuşa teşvik” iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı.

