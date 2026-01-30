Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/fenomen-merve-taskin-hakkinda-yakalama-karari--1103152103.html
Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı
Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı
Sputnik Türkiye
Firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın'ın itirafları sonrası listede adı geçen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T15:27+0300
2026-01-30T15:30+0300
türki̇ye
merve taşkın
kasım garipoğlu
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0c/1065675010_0:260:2048:1412_1920x0_80_0_0_069977bb23220b5a7f93516c0c1fc572.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde savcılıkta ifade veren firari Kasım Garioğlu’nun barmeni Atilla Aydın, düzenlenen uyuşturucu partilerinde Merve Taşkın’ın da bulunduğunu iddia etmişti.Merve Taşkın hakkında yakalama kararıİtiraflarda adı geçen isimler mercek altına alınırken, partiye katılan kişiler arasında yer aldığı belirtilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Taşkın, kısa süre önce yurt dışına yerleştiğini açıklamıştı.Yurt dışına çıktığını duyurmuştuMerve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son aylarda ciddi bir kaygı ve korku hali yaşadığını, geceleri uyuyamadığını ve olası bir gözaltı ihtimaline karşı hazırlıklı uyuduğunu açıklamıştı. Türkiye’den ayrılma kararını bir kaçış değil, kendisi için bir yolculuk olarak tanımlayan Taşkın, bir yıl önce yayımlanan bir programdaki diyaloglar gerekçe gösterilerek “fuhuşa teşvik” iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/veysel-sahinin-mal-varligina-el-konuldu-460-milyon-euro-degerindeki-kripto-varliklari-donduruldu-1103148299.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0c/1065675010_0:68:2048:1604_1920x0_80_0_0_079ea9fcee868d47b3abd18b504a3507.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merve taşkın, kasım garipoğlu, uyuşturucu
merve taşkın, kasım garipoğlu, uyuşturucu

Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı

15:27 30.01.2026 (güncellendi: 15:30 30.01.2026)
© İHA / SEMA DEMİR-AW802266Merve Taşkın
Merve Taşkın - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© İHA / SEMA DEMİR-AW802266
Abone ol
Firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın'ın itirafları sonrası listede adı geçen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde savcılıkta ifade veren firari Kasım Garioğlu’nun barmeni Atilla Aydın, düzenlenen uyuşturucu partilerinde Merve Taşkın’ın da bulunduğunu iddia etmişti.

Merve Taşkın hakkında yakalama kararı

İtiraflarda adı geçen isimler mercek altına alınırken, partiye katılan kişiler arasında yer aldığı belirtilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Taşkın, kısa süre önce yurt dışına yerleştiğini açıklamıştı.

Yurt dışına çıktığını duyurmuştu

Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son aylarda ciddi bir kaygı ve korku hali yaşadığını, geceleri uyuyamadığını ve olası bir gözaltı ihtimaline karşı hazırlıklı uyuduğunu açıklamıştı. Türkiye’den ayrılma kararını bir kaçış değil, kendisi için bir yolculuk olarak tanımlayan Taşkın, bir yıl önce yayımlanan bir programdaki diyaloglar gerekçe gösterilerek “fuhuşa teşvik” iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı.
İstanbul Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
TÜRKİYE
Veysel Şahin’in mal varlığına el konuldu: 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları donduruldu
14:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала