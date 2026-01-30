https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/fenerbahce-yoluna-son-16-play-off-turunda-devam-edecek-1103134948.html

Fenerbahçe yoluna son 16 play-off turunda devam edecek: Sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe yoluna son 16 play-off turunda devam edecek: Sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde FCSB ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe yoluna son 16 play-off turunda devam edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleriyse Nottingham Forest ve... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabını 12 puanla tamamlayan Fenerbahçe 19. sırada yer aldı.National Arena'da oynanan müsabakanın 19. dakikasında İsmail Yüksek'in kafayla attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına bu skorla gitti.Fenerbahçe file bekçisi Ederson, ilk 45 dakikada 4, ikinci yarıda da 3 net pozisyonda kalesini gole kapattı. Romanya ekibi 71. dakikada Cisotti ile eşitliği yakalarken müsabaka da bu skorla sona erdi.Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 12 yaparak lig aşamasını 19. sırada tamamladı ve son 16 play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı. FCSB ise 7 puanda kalarak Avrupa'ya veda etti.Rakibi yarın belli olacakUEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak son 16 turu için play-off oynama hakkı kazanan Fenerbahçe'nin rakibi yarın belli olacak.Sarı-lacivertliler, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde İngiltere'nin Nottingham Forest ya da Çekya'nın Viktoria Plzen ekibiyle eşleşecek.

