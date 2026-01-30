https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/fcsb---fenerbahce-macinin-ardindan-tedesco-edson-ve-skriniar-oynadiginda-farkliyiz-olmadiginda-1103136440.html

FCSB - Fenerbahçe maçının ardından Tedesco: 'Edson ve Skriniar oynadığında farklıyız, olmadığında farklıyız'

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kalarak lig aşamasını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

National Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan çalıştırıcı, iyi oynadıklarının altını çizerek sözlerine başladı.Takımın yavaş oynadığını ve çok top kaybettiğini dile getiren Tedesco, "Aslında rakibimiz maça başlarken bizi geride bekledi. Oyunu kontrol de ettik. Topa hakim olup pozisyon ürettik ama bu pozisyonları değerlendiremedik. Bu tarz maçlarda ilk 20-25 dakikada, 2'yi hatta 3'ü atarak oyunu bitirmeniz gerekiyor. Saha içinde istediğimiz tazelikte olamadık. Rakibi kontrataklara davet ettik. İkinci yarıda da bu durum devam etti. Attığımız paslar net ve keskin değildi. Günün sonunda maç 1-1 bitti. Bu saydıklarımdan sonra sonucu normal buluyorum." ifadelerini kullandı.Grup aşamasının bittiğini ve bu sebeple de mutlu olduğunu vurgulayan Tedesco, "İyi rakiplere karşı oynadık. Şimdi listeyi değiştirme imkanımız var ve bu ihtiyacımız olan bir şey. Bazı maçlarda 6 numaramız, bazı maçlarda forvetimiz, bazı maçlarda beklerimiz yoktu. Şimdi listeyi yenileme fırsatımız var." açıklamasını yaptı.Son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen'le ilgili de konuşan Tedesco, şunları söyledi:'Bu kadar top kaybı yapınca rakip de bir şeylerin kokusunu alıyor'Devre arasında iki takım oyuncularının arasında gerginlik çıktığı iddiasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco, yaşananları tam göremediğini, o sırada soyunma odasında olduğunu belirtti.Analizcilerle pozisyonları izlediğini, daha sonra sesleri duyduğunu dile getiren Tedesco, "Sesler duyduktan sonra takımı içeri soktum. Önemli olan herkesin sakin olmasıydı ve bir sıkıntı olmadı. İkinci yarıda da sahada herhangi bir stres olmadı. Durumla ilgili çok fazla detay bilmiyorum." diye konuştu.FCSB'nin oyun anlamında kendisini şaşırtmadığını, özellikle yaptıkları top kayıplarının oyunda etkili olduğunu vurgulayan Tedesco, "Kesici 6 numara Edson olduğunda farklıyız, olmadığında farklıyız. Skriniar oynadığında farklıyız, olmadığında farklıyız. Kesici 6 numara çok önemli. Edson ilk geldiğimde de sakattı. Kesici 6 olmayınca sıkıntı oluyor. İsmail farklı özelliklere sahip. İkisi de iyi oyuncular ama takım bu kadar top kaybı yapınca o pozisyonda oynayan oyuncu sıkıntı yaşıyor. Bu kadar top kaybı yapınca rakip de bir şeylerin kokusunu alıyor." değerlendirmesini yaptı.Tedesco, bir gazetecinin takımında Rumen bir oyuncu görmek isteyip istemediğini sorması üzerine de "Tabii ki mümkün olabilir çünkü Romanya'da iyi oyuncular var. Her teknik adam takımında iyi oyuncular ister. Ben de Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yla Romanya'ya karşı oynamıştım. Draguş bu isimlere bir örnek, Türkiye'de oynuyor." diyerek sözlerini tamamladı.

