Erdoğan'dan CHP'ye eleştiri: 'Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin belediyelere ilişkin yargı sürecindeki tavrını eleştirdi ve 'Mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışmak yargıdan korkanların... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde konuştu.Erdoğan'ın hedefinde CHP yönetimi vardı:CHP'ye belediyeler üzerinden eleştiri: 'Kaynakları iç ettiler'Erdoğan, Türkiye'nin köprü ve yol yapımında son yıllardaki çalışmalarına dikkat çekti ve şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin belediyelere ilişkin yargı sürecindeki tavrını eleştirdi ve 'Mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışmak yargıdan korkanların başvuracağı yöntemdir' dedi. Erdoğan "rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?" diye de sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde konuştu.
Erdoğan'ın hedefinde CHP yönetimi vardı:
Mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışmak yargıdan korkanların başvuracağı yöntemdir. Yolsuzluk yapmadıysanız, rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye? Hukuku çiğnemediyseniz adaletin tecellisinden niçin tedirgin oluyorsunuz?
CHP'ye belediyeler üzerinden eleştiri: 'Kaynakları iç ettiler'
Erdoğan, Türkiye'nin köprü ve yol yapımında son yıllardaki çalışmalarına dikkat çekti ve şunları söyledi:
"Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse 0'a indirdik. Bunun değeri, maliyeti, kazancı parayla ölçülemez. Yola, köprüye, kavşağa, metroya, otobüse harcanması gereken kaynakları iç edip orada, burada keyif sürmüşler. Belediyeler üzerinden bir deli dumrul düzeni kurup önlerine geleni haraca bağlamışlar, belediyeye işi düşenin adeta iliğini kurutmuşlar. Taş üstüne taş koymaktan acizler, para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında bizim meselemiz diyebilecekleri hiçbir icraatleri yok.