Erdoğan'dan CHP'ye eleştiri: 'Rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde konuştu.Erdoğan'ın hedefinde CHP yönetimi vardı:CHP'ye belediyeler üzerinden eleştiri: 'Kaynakları iç ettiler'Erdoğan, Türkiye'nin köprü ve yol yapımında son yıllardaki çalışmalarına dikkat çekti ve şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin belediyelere ilişkin yargı sürecindeki tavrını eleştirdi ve 'Mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışmak yargıdan korkanların başvuracağı yöntemdir' dedi. Erdoğan "rüşvet almadıysanız bu telaş hali niye?" diye de sordu.