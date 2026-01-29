https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/aziz-ihsan-aktas-davasinda-durusma-goruntuleri-icin-sosyal-medya-uyarisi-kuyumcu-hassasiyetiyle-1103118165.html

Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma görüntüleri için sosyal medya uyarısı: 'Kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz biz buna'

Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma görüntüleri için sosyal medya uyarısı: 'Kuyumcu hassasiyetiyle bakıyoruz biz buna'

Sputnik Türkiye

Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü gün mahkeme başkanının uyarısıyla başladı. Mahkeme Heyeti Başkanı Oğuzhan Gül, duruşma esnasında çekilen ve sosyal medyada... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-29T12:31+0300

2026-01-29T12:31+0300

2026-01-29T12:44+0300

türki̇ye

aziz ihsan aktaş

avcılar

esenyurt

chp

seyhan

özgür çelik

haberler

utku caner çaykara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103069648_55:0:1582:859_1920x0_80_0_0_db787134f562f29dd304e62b379e5ed2.jpg

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşması üçüncü gününde devam ediyor.Aziz İhsan Aktaş davasıİstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.Aziz İhsan Aktaş da duruşmadaydıAziz İhsan Aktaş'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, 20 Ekim 2025'teki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden CHP İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, CHP'li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.Güvenlik önlemleriJandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmayı, çok sayıda basın mensubu takip ediyor.Mahkeme heyetinden uyarıMahkeme Heyeti Başkanı Oğuzhan Gül, duruşmanın ilk 2 gününden görüntülerin sosyal medyaya yansıdığını hatırlatarak, ana amaçlarının yargılamayı sabit bir şekilde yapmak olduğunu ifade etti.Bu gibi durumların en çok sanıklara zarar verdiğini söyleyen Gül, şunları kaydetti:Görüntü kaydına soruşturmaAziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının duruşması sırasında ses ve görüntü kaydı alınıp sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin dün soruşturma başlatıldı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/364 esas sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntünün, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286'ncı maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verildiği bildirildi.Hangi belediye başkanı ne ile suçlanıyor?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 33'ü tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/aziz-ihsan-aktas-davasi-ertelendi-saniklarin-aylik-gelirleri-aciklandi-1103074470.html

türki̇ye

avcılar

esenyurt

seyhan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aziz ihsan aktaş, avcılar, esenyurt, chp, seyhan, özgür çelik, haberler, utku caner çaykara