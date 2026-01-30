https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/dmitriyev-miamide-trump-yonetimi-yetkilileriyle-gorusecek-1103160958.html
‘Dmitriyev, Miami’de Trump yönetimi yetkilileriyle görüşecek’
‘Dmitriyev, Miami’de Trump yönetimi yetkilileriyle görüşecek’
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’in Cumartesi günü ABD yönetiminden isimlerle bir araya geleceği bildirildi. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T23:27+0300
2026-01-30T23:27+0300
2026-01-30T23:27+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
abd
donald trump
miami
ukrayna
beyaz saray
reuters
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png
Reuters’ın aktardığına göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, cumartesi günü ABD’nin Miami kentinde Donald Trump'ın yönetiminden yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirecek.Ajans, Dmitriyev’in temaslarının özellikle Ukrayna’daki çatışmanın olası çözümüne ilişkin değerlendirmeleri içereceğini belirtti.Beyaz Saray’dan bugün yapılan açıklamada, “Ukrayna’daki çatışmanın yakın gelecekte çözülebileceği” belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/grusko-avrupa-ukraynada-baris-anlasmasini-engellemeye-calisiyor-1103154836.html
abd
miami
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_30:0:661:473_1920x0_80_0_0_dcb8c06d52e75141b7b48348fac55fa0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), abd, donald trump, miami, ukrayna, beyaz saray, reuters
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), abd, donald trump, miami, ukrayna, beyaz saray, reuters
‘Dmitriyev, Miami’de Trump yönetimi yetkilileriyle görüşecek’
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’in Cumartesi günü ABD yönetiminden isimlerle bir araya geleceği bildirildi.
Reuters’ın aktardığına göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, cumartesi günü ABD’nin Miami kentinde Donald Trump'ın yönetiminden yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirecek.
Ajans, Dmitriyev’in temaslarının özellikle Ukrayna’daki çatışmanın olası çözümüne ilişkin değerlendirmeleri içereceğini belirtti.
Beyaz Saray’dan bugün yapılan açıklamada, “Ukrayna’daki çatışmanın yakın gelecekte çözülebileceği” belirtilmişti.