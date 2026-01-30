Türkiye
'Dmitriyev, Miami'de Trump yönetimi yetkilileriyle görüşecek'
‘Dmitriyev, Miami’de Trump yönetimi yetkilileriyle görüşecek’
30.01.2026
Reuters’ın aktardığına göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, cumartesi günü ABD’nin Miami kentinde Donald Trump'ın yönetiminden yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirecek.Ajans, Dmitriyev’in temaslarının özellikle Ukrayna’daki çatışmanın olası çözümüne ilişkin değerlendirmeleri içereceğini belirtti.Beyaz Saray’dan bugün yapılan açıklamada, “Ukrayna’daki çatışmanın yakın gelecekte çözülebileceği” belirtilmişti.
'Dmitriyev, Miami'de Trump yönetimi yetkilileriyle görüşecek'

23:27 30.01.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev'in Cumartesi günü ABD yönetiminden isimlerle bir araya geleceği bildirildi.
Reuters’ın aktardığına göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, cumartesi günü ABD’nin Miami kentinde Donald Trump'ın yönetiminden yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirecek.
Ajans, Dmitriyev’in temaslarının özellikle Ukrayna’daki çatışmanın olası çözümüne ilişkin değerlendirmeleri içereceğini belirtti.
Beyaz Saray’dan bugün yapılan açıklamada, “Ukrayna’daki çatışmanın yakın gelecekte çözülebileceği” belirtilmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko
Gruşko: Avrupa, Ukrayna'da barış anlaşmasını engellemeye çalışıyor
17:16
