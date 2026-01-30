Türkiye
Denizli'de rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaştı: Ağaçlar, reklam tabelaları devrildi, çam ağacı kökünden söküldü
Denizli'de rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaştı: Ağaçlar, reklam tabelaları devrildi, çam ağacı kökünden söküldü
Kuvvetli rüzgarın, yaşamı olumsuz etkilediği Denizli'de bir çam ağacının kökünden çıkarak devrilmesiyle trafik akışı kısa süreliğine durdu. Rüzgar bazı... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde kuvvetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.Pamukkale'de Ali Aygören Bulvarı'nda refüjde bulunan çam ağacı kökünden sökülerek yola devrildi. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Bazı ağaçlar ve reklam tabelaları devrildi, bir evin çatısında hasar oluştu.Merkezefendi ilçesinde ise üzerine ağaç devrilen araçta hasar meydana geldi.Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgarda insanların yürümekte zorlandığı görüldü.Kuvvetli rüzgarın sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.Motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandıValilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkisi sürecek yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'a kadar durdurulduğu kaydedildi.
Denizli'de rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaştı: Ağaçlar, reklam tabelaları devrildi, çam ağacı kökünden söküldü

00:55 30.01.2026
© AA / Sebahatdin ZeyrekDenizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi
Kuvvetli rüzgarın, yaşamı olumsuz etkilediği Denizli'de bir çam ağacının kökünden çıkarak devrilmesiyle trafik akışı kısa süreliğine durdu. Rüzgar bazı ağaçların ve reklam tabelalarının da devrilmesine nedne oldu. Ayrıca sabah saatlerine kadar kentte motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklanmıştı.
Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde kuvvetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.
Pamukkale'de Ali Aygören Bulvarı'nda refüjde bulunan çam ağacı kökünden sökülerek yola devrildi. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Bazı ağaçlar ve reklam tabelaları devrildi, bir evin çatısında hasar oluştu.
Merkezefendi ilçesinde ise üzerine ağaç devrilen araçta hasar meydana geldi.
Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgarda insanların yürümekte zorlandığı görüldü.
Kuvvetli rüzgarın sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkisi sürecek yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'a kadar durdurulduğu kaydedildi.
İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
TÜRKİYE
İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına: Bazı araçlar sular altında kaldı, dükkanları su bastı
Dün, 22:21
