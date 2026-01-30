https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/denizlide-ruzgarin-hizi-saatte-40-kilometreye-ulasti-agaclar-reklam-tabelalari-devrildi-cam-agaci-1103134341.html
Denizli'de rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaştı: Ağaçlar, reklam tabelaları devrildi, çam ağacı kökünden söküldü
Kuvvetli rüzgarın, yaşamı olumsuz etkilediği Denizli'de bir çam ağacının kökünden çıkarak devrilmesiyle trafik akışı kısa süreliğine durdu. Rüzgar bazı... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde kuvvetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.Pamukkale'de Ali Aygören Bulvarı'nda refüjde bulunan çam ağacı kökünden sökülerek yola devrildi. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Bazı ağaçlar ve reklam tabelaları devrildi, bir evin çatısında hasar oluştu.Merkezefendi ilçesinde ise üzerine ağaç devrilen araçta hasar meydana geldi.Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgarda insanların yürümekte zorlandığı görüldü.Kuvvetli rüzgarın sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.Motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandıValilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkisi sürecek yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'a kadar durdurulduğu kaydedildi.
