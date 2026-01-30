https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/denizlide-ruzgarin-hizi-saatte-40-kilometreye-ulasti-agaclar-reklam-tabelalari-devrildi-cam-agaci-1103134341.html

Denizli'de rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaştı: Ağaçlar, reklam tabelaları devrildi, çam ağacı kökünden söküldü

Denizli'de rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye ulaştı: Ağaçlar, reklam tabelaları devrildi, çam ağacı kökünden söküldü

Sputnik Türkiye

Kuvvetli rüzgarın, yaşamı olumsuz etkilediği Denizli'de bir çam ağacının kökünden çıkarak devrilmesiyle trafik akışı kısa süreliğine durdu. Rüzgar bazı... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T00:55+0300

2026-01-30T00:55+0300

2026-01-30T00:55+0300

türki̇ye

denizli

motosiklet

şiddetli rüzgar

rüzgar

fırtına

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103134455_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a147c26f4e7d1170fa86eb317566d833.jpg

Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde kuvvetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.Pamukkale'de Ali Aygören Bulvarı'nda refüjde bulunan çam ağacı kökünden sökülerek yola devrildi. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Bazı ağaçlar ve reklam tabelaları devrildi, bir evin çatısında hasar oluştu.Merkezefendi ilçesinde ise üzerine ağaç devrilen araçta hasar meydana geldi.Hızı saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgarda insanların yürümekte zorlandığı görüldü.Kuvvetli rüzgarın sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.Motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandıValilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkisi sürecek yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'a kadar durdurulduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/izmirde-kuvvetli-saganak-ve-firtina-bazi-araclar-sular-altinda-kaldi-dukkanlari-su-basti-1103131975.html

türki̇ye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denizli, motosiklet, şiddetli rüzgar, rüzgar, fırtına