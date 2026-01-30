https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/cin-ingiltereye-tek-tarafli-vize-muafiyeti-saglayacak-1103138702.html

Çin İngiltere'ye tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Çin İngiltere'ye tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Sputnik Türkiye

Çin'in Kovid-19 salgınının ardından ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmak üzere 2023'te başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere'yi de... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T09:05+0300

2026-01-30T09:05+0300

2026-01-30T09:44+0300

dünya

çin

i̇ngiltere

vize

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103112264_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_b031cbe0114e93348be364e998330fe1.jpg

İngiltere Başbakanı Starmer'ın 3 günlük Çin ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalar ve alınan kararlar gündem olmaya devam ediyor. İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Keir Starmer'ın Çin ziyaretinde taraflar arasında vize muafiyeti anlaşmasına varıldığı belirtildi.Buna göre İngiliz vatandaşları Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek.Başbakan Starmer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz şirketlerinin dünyanın en önemli ekonomik güç merkezlerinden Çin'deki var olabilmenin yollarını aradığını, kısa dönemli seyahatler için vize muafiyeti sağlayan bu düzenlemenin onların işlerini ülke dışına genişletirken içeride büyümeyi ve istihdamı güçlendirmeleri sağlayacağını vurguladı.Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri ve turizmi canlandırmak amaçlayan Çin, farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak seyahatleri teşvik edici adımlar atmıştı.Pekin yönetimi, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmış, 55 ülkenin vatandaşlarına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.Çin'in 29 ülke ile de karşılıklı vize muafiyeti düzenlemeleri bulunuyor.Ekonomik adımlarKovid aşısıyla bilinen İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Çin'e 2030'a yılına kadar 15 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Çin'in İngiliz viskisine uygulanan ithalat vergileri yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi.Trump: 'İngiltere içinbunu yapmak çok tehlikeli'ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'dan Kanada'ya kadar birçok konuda açıklama yaptı.Trump, İngiltere'nin Çin ile yeni işbirlikleri yapma planına ilişkin bir soruya da yanıt verdi.ABD Başkanı, İngiltere'yi kastederek, "Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/cin-devlet-baskani-si-cinping-ingiltere-basbakani-starmer-ile-gorustu-1103112876.html

çin

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, i̇ngiltere, vize