Çin İngiltere'ye tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak
Çin İngiltere'ye tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak
Çin'in Kovid-19 salgınının ardından ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmak üzere 2023'te başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere'yi de... 30.01.2026
İngiltere Başbakanı Starmer'ın 3 günlük Çin ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalar ve alınan kararlar gündem olmaya devam ediyor. İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Keir Starmer'ın Çin ziyaretinde taraflar arasında vize muafiyeti anlaşmasına varıldığı belirtildi.Buna göre İngiliz vatandaşları Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek.Başbakan Starmer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz şirketlerinin dünyanın en önemli ekonomik güç merkezlerinden Çin'deki var olabilmenin yollarını aradığını, kısa dönemli seyahatler için vize muafiyeti sağlayan bu düzenlemenin onların işlerini ülke dışına genişletirken içeride büyümeyi ve istihdamı güçlendirmeleri sağlayacağını vurguladı.Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri ve turizmi canlandırmak amaçlayan Çin, farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak seyahatleri teşvik edici adımlar atmıştı.Pekin yönetimi, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmış, 55 ülkenin vatandaşlarına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.Çin'in 29 ülke ile de karşılıklı vize muafiyeti düzenlemeleri bulunuyor.Ekonomik adımlarKovid aşısıyla bilinen İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Çin'e 2030'a yılına kadar 15 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Çin'in İngiliz viskisine uygulanan ithalat vergileri yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi.Trump: 'İngiltere içinbunu yapmak çok tehlikeli'ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'dan Kanada'ya kadar birçok konuda açıklama yaptı.Trump, İngiltere'nin Çin ile yeni işbirlikleri yapma planına ilişkin bir soruya da yanıt verdi.ABD Başkanı, İngiltere'yi kastederek, "Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor" ifadelerini kullandı.
09:05 30.01.2026 (güncellendi: 09:44 30.01.2026)
© REUTERS Carl Courtİngiltere Başbakanı Starmer ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir araya geldi
İngiltere Başbakanı Starmer ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© REUTERS Carl Court
Abone ol
Çin'in Kovid-19 salgınının ardından ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmak üzere 2023'te başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere'yi de dahil edeceğini duyurdu. ABD Başkanı Trump ise bugün İngiltere'yi kastederek, "Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli" dedi.
İngiltere Başbakanı Starmer'ın 3 günlük Çin ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalar ve alınan kararlar gündem olmaya devam ediyor.
İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Keir Starmer'ın Çin ziyaretinde taraflar arasında vize muafiyeti anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Buna göre İngiliz vatandaşları Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek.
Başbakan Starmer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz şirketlerinin dünyanın en önemli ekonomik güç merkezlerinden Çin'deki var olabilmenin yollarını aradığını, kısa dönemli seyahatler için vize muafiyeti sağlayan bu düzenlemenin onların işlerini ülke dışına genişletirken içeride büyümeyi ve istihdamı güçlendirmeleri sağlayacağını vurguladı.
Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri ve turizmi canlandırmak amaçlayan Çin, farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak seyahatleri teşvik edici adımlar atmıştı.
Pekin yönetimi, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmış, 55 ülkenin vatandaşlarına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.
Çin'in 29 ülke ile de karşılıklı vize muafiyeti düzenlemeleri bulunuyor.

Ekonomik adımlar

Kovid aşısıyla bilinen İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Çin'e 2030'a yılına kadar 15 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.
Çin'in İngiliz viskisine uygulanan ithalat vergileri yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi.

Trump: 'İngiltere içinbunu yapmak çok tehlikeli'

ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'dan Kanada'ya kadar birçok konuda açıklama yaptı.
Trump, İngiltere'nin Çin ile yeni işbirlikleri yapma planına ilişkin bir soruya da yanıt verdi.
ABD Başkanı, İngiltere'yi kastederek, "Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor" ifadelerini kullandı.
