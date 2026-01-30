Türkiye
Beşiktaş, yeni transferi duyurdu: Kristjan Asllani
Beşiktaş, yeni transferi duyurdu: Kristjan Asllani
Beşiktaş, Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
2026-01-30T22:08+0300
2026-01-30T22:08+0300
Beşiktaş, Kristjan Asllani’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Inter'le anlaşmaya varıldığını duyurdu.Açıklamada, sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer aldığı vurgulanarak, oyuncuya Beşiktaş forması altında başarı dilekleri iletildi.24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Torino’da 16 karşılaşmada görev aldı.
Beşiktaş, yeni transferi duyurdu: Kristjan Asllani

22:08 30.01.2026
Beşiktaş, Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani’yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Kristjan Asllani’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Inter'le anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Açıklamada, sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer aldığı vurgulanarak, oyuncuya Beşiktaş forması altında başarı dilekleri iletildi.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Torino’da 16 karşılaşmada görev aldı.
