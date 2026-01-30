https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/besiktas-yeni-transferi-duyurdu-kristjan-asllani-1103160044.html

Beşiktaş, yeni transferi duyurdu: Kristjan Asllani

Beşiktaş, yeni transferi duyurdu: Kristjan Asllani

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani’yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-30T22:08+0300

2026-01-30T22:08+0300

2026-01-30T22:08+0300

spor

beşiktaş

süper lig

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

arnavutluk

arnavutluk futbol milli takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103159872_0:344:2764:1899_1920x0_80_0_0_2baedb50570cfc79f2ebb0ddc3b0ef59.jpg

Beşiktaş, Kristjan Asllani’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Inter'le anlaşmaya varıldığını duyurdu.Açıklamada, sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer aldığı vurgulanarak, oyuncuya Beşiktaş forması altında başarı dilekleri iletildi.24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Torino’da 16 karşılaşmada görev aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/besiktas-ilk-transferini-yapti-milli-futbolcu-imzayi-atti-1103105536.html

arnavutluk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, süper lig, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, arnavutluk, arnavutluk futbol milli takımı