Beşiktaş, yeni transferi duyurdu: Kristjan Asllani

Beşiktaş, Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani’yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Kristjan Asllani’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Inter'le anlaşmaya varıldığını duyurdu.Açıklamada, sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer aldığı vurgulanarak, oyuncuya Beşiktaş forması altında başarı dilekleri iletildi.24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Torino’da 16 karşılaşmada görev aldı.
