Beşiktaş, ilk transferini yaptı: Milli futbolcu imzayı attı
Beşiktaş, ilk transferini yaptı: Milli futbolcu imzayı attı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, milli futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiltere temsilcisi Aston Villa'yla anlaşmaya varıldığını duyurdu. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
19 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan, sezon sonuna kadar Aston Villa’dan Beşiktaş’a kiralandı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited'le anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan'la 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır'' denildi.
21:28 28.01.2026
Beşiktaş, milli futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiltere temsilcisi Aston Villa'yla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
19 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan, sezon sonuna kadar Aston Villa’dan Beşiktaş’a kiralandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited'le anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan'la 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır'' denildi.
