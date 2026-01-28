Beşiktaş, ilk transferini yaptı: Milli futbolcu imzayı attı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/besiktas-ilk-transferini-yapti-milli-futbolcu-imzayi-atti-1103105536.html
Beşiktaş, milli futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiltere temsilcisi Aston Villa'yla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
yasin özcan
beşiktaş
aston villa
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
i̇ngiltere futbol federasyonu
19 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan, sezon sonuna kadar Aston Villa’dan Beşiktaş’a kiralandı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited'le anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan'la 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır'' denildi.
21:28 28.01.2026 (güncellendi: 21:29 28.01.2026)
Beşiktaş, milli futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiltere temsilcisi Aston Villa'yla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
19 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan, sezon sonuna kadar Aston Villa’dan Beşiktaş’a kiralandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited'le anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan'la 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır'' denildi.