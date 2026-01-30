https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/bakan-isikhan-issizlik-orani-son-25-yilin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1103160809.html
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Ordu İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerine değinen Bakan Işıkhan, ''Buradan gururla bu verileri sizlerle paylaşmak isterim. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 7.7 seviyesine geriledi. Böylelikle işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi hem de 32 aydır tek haneli seyrini de sürdürmektedir'' dedi.Konuşmasında gençler ve kadınlara yönelik istihdam politikalarına da değinen Bakan Işıkhan, İş Pozitif Programı sayesinde kadınlarda işsizlik oranının 1.1 puan azalarak yüzde 10.5’e gerilediğini ve bunun 2013’ten bu yana en düşük seviye olduğunu söyledi.Genç nüfusta da olumlu bir tablo olduğunu belirten Bakan Işıkhan, 15-24 yaş grubunda işsizlik oranının aynı dönemde 1.1 puan düşerek yüzde 14.1’e indiğini aktardı.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Ordu İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerine değinen Bakan Işıkhan, ''Buradan gururla bu verileri sizlerle paylaşmak isterim. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 7.7 seviyesine geriledi. Böylelikle işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi hem de 32 aydır tek haneli seyrini de sürdürmektedir'' dedi.
Konuşmasında gençler ve kadınlara yönelik istihdam politikalarına da değinen Bakan Işıkhan, İş Pozitif Programı sayesinde kadınlarda işsizlik oranının 1.1 puan azalarak yüzde 10.5’e gerilediğini ve bunun 2013’ten bu yana en düşük seviye olduğunu söyledi.
Genç nüfusta da olumlu bir tablo olduğunu belirten Bakan Işıkhan, 15-24 yaş grubunda işsizlik oranının aynı dönemde 1.1 puan düşerek yüzde 14.1’e indiğini aktardı.