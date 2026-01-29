Uzmanı açıkladı: Asgari ücret desteği ve destekten yararlanma şartları belli oldu
© AAAsgari ücret zammı
© AA
Abone ol
2026 yılına yönelik asgari ücret yüzde 27 artırılarak brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira, günlük 1101 lira olarak belirlendi. Asgari ücret desteği ise yüzde 27 artırılarak, 2026 yılında günlük 42.33 lira, aylık da 1270 lira olarak uygulanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 yılında asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu duyurdu.
Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı asgari ücret desteği ve destekten yararlanma şartları da belli oldu.
2025 yılında günlük 33.3 lira aylık 1000 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği ise yüzde 27 artırılarak, 2026 yılında günlük 42.33 lira, aylık da 1270 lira olarak uygulanacak. SGK uzmanı Noyan Doğan, asgari ücret desteği ve destekten yararlanma şartlarını detaylı açıkladı:
"Asgari ücret desteği sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödenecek. Çalışan sayısı ve sektör ayrımı olmadan destekten yararlanılacak."
"Destek, 2026 yılının Ocak-Aralık dönemi için verilecek ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. 2026 yılı Ocak ila Aralık döneminde şartları sağlayan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 42.33 liranın çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.
İşveren, 2025 yılının aynı ayında, çalıştırdığı işçi için prime esas kazancı günlük 1300 lira (aylık 39 bin lira) ve altında olan çalışanlar için destekten yararlanacak. Bu çalışanlar için işverene, günlük 42.33 lira, aylık da 1270 lira asgari ücret desteği verilecek."
"2026 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2025’in Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor. Örneğin, geçen sene işyerinde asgari ücret desteğinden yararlanılan çalışan sayısı 500 kişiyse, bu yıl bu sayı 490 kişiye düşmüşse, asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak."