Uzmanı açıkladı: Asgari ücret desteği ve destekten yararlanma şartları belli oldu

Uzmanı açıkladı: Asgari ücret desteği ve destekten yararlanma şartları belli oldu

2026 yılına yönelik asgari ücret yüzde 27 artırılarak brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira, günlük 1101 lira olarak belirlendi. Asgari ücret desteği ise... 29.01.2026

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 yılında asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu duyurdu.Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı asgari ücret desteği ve destekten yararlanma şartları da belli oldu.2025 yılında günlük 33.3 lira aylık 1000 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği ise yüzde 27 artırılarak, 2026 yılında günlük 42.33 lira, aylık da 1270 lira olarak uygulanacak. SGK uzmanı Noyan Doğan, asgari ücret desteği ve destekten yararlanma şartlarını detaylı açıkladı:

