Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şahsını hedef alan... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP lideri Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur'' dedi.Paylaşımında söz konusu açıklamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ifade eden Çerçioğlu, ''Hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmayan bu beyanlar; kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır'' açıklamasında bulundu.Çerçioğlu, ''Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur'' şeklinde paylaşımını sonlandırdı.
Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

20:46 29.01.2026
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şahsını hedef alan açıklamalarının gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliği taşıdığını belirterek, bu ifadeler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını duyurdu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP lideri Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur'' dedi.
Paylaşımında söz konusu açıklamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ifade eden Çerçioğlu, ''Hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmayan bu beyanlar; kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır'' açıklamasında bulundu.
Çerçioğlu, ''Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur'' şeklinde paylaşımını sonlandırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
POLİTİKA
CHP Genel Başkanı Özel: CHP gelecek, Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek
24 Ocak, 21:41
