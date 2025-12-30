Türkiye
ABD, Venezüella ve İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı
ABD, Venezüella ve İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı
ABD, Venezüella ve İran merkezli 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin ölümcül silahların yayılmasına karıştıkları iddiasıyla çok sayıda İranlı ve Venezüellalı vatandaşa ve kuruluşa yaptırım uyguladığını bildirdi.Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:Bakanlık, İran'ın insansız hava aracı ve füze programlarının Ortadoğu'daki ABD ve müttefiklerinin personeli için tehdit oluşturduğunu ve Kızıldeniz'deki ticari gemi taşımacılığını baltaladığını iddia ederkenı ayrıca, Tahran ve Caracas arasındaki silah ticaretinin Batı Yarımküre'deki ABD çıkarlarını da tehdit ettiğini ekledi.Açıklamaya göre, yaptırım uygulanan kişi ve şirketlerin, ABD tarafından daha önce yaptırım uygulanan firmalardan balistik füzelerde kullanılan kimyasallar ve bileşenlerin tedarikiyle bağlantısı bulunuyor.Aralık ayının başlarında OFAC, Venezüella ile ilgili olarak altı petrol taşıma şirketine ve aralarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in üç yeğeninin de bulunduğu dört kişiye yaptırım uygulamıştı.
22:02 30.12.2025
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı
© AP Photo / Jose Luis Magana
ABD, Venezüella ve İran merkezli 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.
ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin ölümcül silahların yayılmasına karıştıkları iddiasıyla çok sayıda İranlı ve Venezüellalı vatandaşa ve kuruluşa yaptırım uyguladığını bildirdi.
Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

Bugün, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Venezüella ve İran'da bulunan 10 kişi ve kuruluşu hedef alıyor. Bunlar arasında, İran'ın Venezüella ile insansız hava aracı (İHA) ticaretine katkıda bulunan bir Venezüella şirketi de yer alıyor.

Bakanlık, İran'ın insansız hava aracı ve füze programlarının Ortadoğu'daki ABD ve müttefiklerinin personeli için tehdit oluşturduğunu ve Kızıldeniz'deki ticari gemi taşımacılığını baltaladığını iddia ederkenı ayrıca, Tahran ve Caracas arasındaki silah ticaretinin Batı Yarımküre'deki ABD çıkarlarını da tehdit ettiğini ekledi.
Açıklamaya göre, yaptırım uygulanan kişi ve şirketlerin, ABD tarafından daha önce yaptırım uygulanan firmalardan balistik füzelerde kullanılan kimyasallar ve bileşenlerin tedarikiyle bağlantısı bulunuyor.
Aralık ayının başlarında OFAC, Venezüella ile ilgili olarak altı petrol taşıma şirketine ve aralarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in üç yeğeninin de bulunduğu dört kişiye yaptırım uygulamıştı.
