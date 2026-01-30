Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/abd-adalet-bakanligi-yeni-epstein-dosyalarini-yayimladi-1103159329.html
ABD Adalet Bakanlığı yeni Epstein dosyalarını yayımladı
ABD Adalet Bakanlığı yeni Epstein dosyalarını yayımladı
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı, sapık milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'la bağlantılı en az üç milyon sayfa belgeyi kamuoyuna açtı. Belgelerde, Elon Musk ve Bill Gates... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T21:29+0300
2026-01-30T21:29+0300
dünya
abd
jeffrey epstein
adalet bakanlığı
sapık
abd adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103159157_0:0:698:393_1920x0_80_0_0_d92a602df73425cd870db21cdf3f2751.jpg
Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, ABD Adalet Bakanlığı'nın toplamda 2 binden fazla video ve 180 bin görüntü dahil olmak üzere üç milyondan fazla Epstein'la bağlantılı dosya yayımladığını açıkladı.Blanche, “Yasa, ulusal güvenlik veya dış politika çıkarları için gizli tutulması gereken belgelerin saklanmasına izin verse de, bu gerekçelerle hiçbir dosya saklanmıyor veya karartılmıyor” dedi.Elon Musk'ın adı belgelerde geçti2013 tarihli bir e-postada Elon Musk’ın, Epstein’ın adasını ziyaret etmeyi sorduğuna dair bir ifadeyle anıldığını gösterdi. Gönderide, “Sadece hatırlatma: Elon Musk, 2 Ocak’ta adanıza gelmeyi soruyordu” ifadesi yer aldı. Musk, geçen yıl yayımlanan dosyalarda adının geçmesinin ardından Epstein'la herhangi bir ilişkisi olduğunu reddetmişti.Epstein'ın sevgilisi dosyalardaSapık milyarderin sevgilisi Ghislaine Maxwell’in sabıka fotoğrafı, son dosya paketine eklendi. Fotoğraf, 2 Temmuz 2020’deki tutuklanmasına ait bir cezaevi belgesinde yer aldı.Bill Gates'ın hastalık kaptığı iddiasıYeni yayımlanan e-postalarda, Bill Gates’in yabancı uyruklu kadınlarla cinsel ilişki yaşadığı, bu süreçte cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığı ve ardından antibiyotikleri o dönemki eşi Melinda’ya gizlice vermeyi planladığı iddia edildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/epstein-davasinda-yeni-gelisme-ghislaine-maxwell-sorusturma-kapsaminda-ifade-verecek-1102956148.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103159157_0:0:699:524_1920x0_80_0_0_f6910b67a0b82d1c270e2fa832fd9561.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, jeffrey epstein, adalet bakanlığı, sapık, abd adalet bakanlığı
abd, jeffrey epstein, adalet bakanlığı, sapık, abd adalet bakanlığı

ABD Adalet Bakanlığı yeni Epstein dosyalarını yayımladı

21:29 30.01.2026
© Fotoğraf : ABD Adalet BakanlığıBill Gates ve Epstein
Bill Gates ve Epstein - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
© Fotoğraf : ABD Adalet Bakanlığı
Abone ol
ABD Adalet Bakanlığı, sapık milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'la bağlantılı en az üç milyon sayfa belgeyi kamuoyuna açtı. Belgelerde, Elon Musk ve Bill Gates gibi isimler de yer aldı.
Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, ABD Adalet Bakanlığı'nın toplamda 2 binden fazla video ve 180 bin görüntü dahil olmak üzere üç milyondan fazla Epstein'la bağlantılı dosya yayımladığını açıkladı.
Blanche, “Yasa, ulusal güvenlik veya dış politika çıkarları için gizli tutulması gereken belgelerin saklanmasına izin verse de, bu gerekçelerle hiçbir dosya saklanmıyor veya karartılmıyor” dedi.

Elon Musk'ın adı belgelerde geçti

2013 tarihli bir e-postada Elon Musk’ın, Epstein’ın adasını ziyaret etmeyi sorduğuna dair bir ifadeyle anıldığını gösterdi. Gönderide, “Sadece hatırlatma: Elon Musk, 2 Ocak’ta adanıza gelmeyi soruyordu” ifadesi yer aldı. Musk, geçen yıl yayımlanan dosyalarda adının geçmesinin ardından Epstein'la herhangi bir ilişkisi olduğunu reddetmişti.
© AP PhotoEpstein
Epstein - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
Epstein
© AP Photo

Epstein'ın sevgilisi dosyalarda

Sapık milyarderin sevgilisi Ghislaine Maxwell’in sabıka fotoğrafı, son dosya paketine eklendi. Fotoğraf, 2 Temmuz 2020’deki tutuklanmasına ait bir cezaevi belgesinde yer aldı.
© Fotoğraf : ABD Adalet BakanlığıGhislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
Ghislaine Maxwell
© Fotoğraf : ABD Adalet Bakanlığı

Bill Gates'ın hastalık kaptığı iddiası

Yeni yayımlanan e-postalarda, Bill Gates’in yabancı uyruklu kadınlarla cinsel ilişki yaşadığı, bu süreçte cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığı ve ardından antibiyotikleri o dönemki eşi Melinda’ya gizlice vermeyi planladığı iddia edildi
© Fotoğraf : ABD Adalet BakanlığıBill Gates ve Epstein
Bill Gates ve Epstein - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
Bill Gates ve Epstein
© Fotoğraf : ABD Adalet Bakanlığı
Ghislaine Maxwell ve Jeffrey Epstein - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
DÜNYA
Epstein davasında yeni gelişme: 'Ghislaine Maxwell soruşturma kapsamında ifade verecek'
22 Ocak, 16:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала