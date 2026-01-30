https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/abd-adalet-bakanligi-yeni-epstein-dosyalarini-yayimladi-1103159329.html
ABD Adalet Bakanlığı yeni Epstein dosyalarını yayımladı
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı, sapık milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'la bağlantılı en az üç milyon sayfa belgeyi kamuoyuna açtı. Belgelerde, Elon Musk ve Bill Gates... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, ABD Adalet Bakanlığı'nın toplamda 2 binden fazla video ve 180 bin görüntü dahil olmak üzere üç milyondan fazla Epstein'la bağlantılı dosya yayımladığını açıkladı.Blanche, "Yasa, ulusal güvenlik veya dış politika çıkarları için gizli tutulması gereken belgelerin saklanmasına izin verse de, bu gerekçelerle hiçbir dosya saklanmıyor veya karartılmıyor" dedi.Elon Musk'ın adı belgelerde geçti2013 tarihli bir e-postada Elon Musk'ın, Epstein'ın adasını ziyaret etmeyi sorduğuna dair bir ifadeyle anıldığını gösterdi. Gönderide, "Sadece hatırlatma: Elon Musk, 2 Ocak'ta adanıza gelmeyi soruyordu" ifadesi yer aldı. Musk, geçen yıl yayımlanan dosyalarda adının geçmesinin ardından Epstein'la herhangi bir ilişkisi olduğunu reddetmişti.Epstein'ın sevgilisi dosyalardaSapık milyarderin sevgilisi Ghislaine Maxwell'in sabıka fotoğrafı, son dosya paketine eklendi. Fotoğraf, 2 Temmuz 2020'deki tutuklanmasına ait bir cezaevi belgesinde yer aldı.Bill Gates'ın hastalık kaptığı iddiasıYeni yayımlanan e-postalarda, Bill Gates'in yabancı uyruklu kadınlarla cinsel ilişki yaşadığı, bu süreçte cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığı ve ardından antibiyotikleri o dönemki eşi Melinda'ya gizlice vermeyi planladığı iddia edildi
ABD Adalet Bakanlığı, sapık milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'la bağlantılı en az üç milyon sayfa belgeyi kamuoyuna açtı. Belgelerde, Elon Musk ve Bill Gates gibi isimler de yer aldı.
Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, ABD Adalet Bakanlığı'nın toplamda 2 binden fazla video ve 180 bin görüntü dahil olmak üzere üç milyondan fazla Epstein'la bağlantılı dosya yayımladığını açıkladı.
Blanche, “Yasa, ulusal güvenlik veya dış politika çıkarları için gizli tutulması gereken belgelerin saklanmasına izin verse de, bu gerekçelerle hiçbir dosya saklanmıyor veya karartılmıyor” dedi.
Elon Musk'ın adı belgelerde geçti
2013 tarihli bir e-postada Elon Musk’ın, Epstein’ın adasını ziyaret etmeyi sorduğuna dair bir ifadeyle anıldığını gösterdi. Gönderide, “Sadece hatırlatma: Elon Musk, 2 Ocak’ta adanıza gelmeyi soruyordu” ifadesi yer aldı. Musk, geçen yıl yayımlanan dosyalarda adının geçmesinin ardından Epstein'la herhangi bir ilişkisi olduğunu reddetmişti.
Epstein'ın sevgilisi dosyalarda
Sapık milyarderin sevgilisi Ghislaine Maxwell’in sabıka fotoğrafı, son dosya paketine eklendi. Fotoğraf, 2 Temmuz 2020’deki tutuklanmasına ait bir cezaevi belgesinde yer aldı.
Bill Gates'ın hastalık kaptığı iddiası
Yeni yayımlanan e-postalarda, Bill Gates’in yabancı uyruklu kadınlarla cinsel ilişki yaşadığı, bu süreçte cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığı ve ardından antibiyotikleri o dönemki eşi Melinda’ya gizlice vermeyi planladığı iddia edildi