Epstein davasında yeni gelişme: 'Ghislaine Maxwell soruşturma kapsamında ifade verecek'

Epstein davasında yeni gelişme: 'Ghislaine Maxwell soruşturma kapsamında ifade verecek'

22.01.2026

Jeffrey Epstein davası kapsamında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, ABD Kongresi'nde yapılacak olan oturumda ifade vermesi bekleniyor. Maxwell'in 9 Şubat'ta ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Hükümet Reformu Komitesi'ne çevrim içi olarak bağlanacağı aktarıldı.Batı medyasında yer alan bilgilere göre, komite Epstein'in kurduğu ilişki ağıyla ilgili belgeleri ve hükümetin bu dosyaları nasıl yönettiğini araştırıyor. Özellikle Epstein’e ilişkin belgelerin kamuoyuna geç açıklanması, bir süredir tartışmalara yol açtı.Maxwell daha önce ifade vermeyi reddetmişti 64 yaşındaki Ghislaine Maxwell, geçen yıl temmuz ayında ABD Kongresine çağrılmış, ancak kendisine dokunulmazlık tanınmaması nedeniyle ifade vermeyi reddetmişti. Komite, bu süreçte Maxwell’e herhangi bir yasal koruma sağlamamıştı. Maxwell, Epstein için reşit olmayan kız çocuklarını istismar amacıyla yönlendirmek ve insan ticareti yapmak suçlarından hüküm giymişti.ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarının tamamını kamuoyuna açıklamamakla eleştiriliyor. Yasalara göre yalnızca mağdur kimlikleri ve devam eden soruşturmalar gerekçe gösterilerek belgelerin gizli tutulması gerektiği belirtilmişti.

