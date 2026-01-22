Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/epstein-davasinda-yeni-gelisme-ghislaine-maxwell-sorusturma-kapsaminda-ifade-verecek-1102956148.html
Epstein davasında yeni gelişme: 'Ghislaine Maxwell soruşturma kapsamında ifade verecek'
Epstein davasında yeni gelişme: 'Ghislaine Maxwell soruşturma kapsamında ifade verecek'
Sputnik Türkiye
Reşit olmayan kız çocuklarına istismardan suçlu bulunan ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in ABD Kongresi'nde... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T16:02+0300
2026-01-22T16:02+0300
dünya
abd
ghislaine maxwell
adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1d/1058074041_0:142:2076:1310_1920x0_80_0_0_b4dcb883e40d8e23b6455ad03b5a491a.jpg
Jeffrey Epstein davası kapsamında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, ABD Kongresi'nde yapılacak olan oturumda ifade vermesi bekleniyor. Maxwell'in 9 Şubat'ta ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Hükümet Reformu Komitesi'ne çevrim içi olarak bağlanacağı aktarıldı.Batı medyasında yer alan bilgilere göre, komite Epstein'in kurduğu ilişki ağıyla ilgili belgeleri ve hükümetin bu dosyaları nasıl yönettiğini araştırıyor. Özellikle Epstein’e ilişkin belgelerin kamuoyuna geç açıklanması, bir süredir tartışmalara yol açtı.Maxwell daha önce ifade vermeyi reddetmişti 64 yaşındaki Ghislaine Maxwell, geçen yıl temmuz ayında ABD Kongresine çağrılmış, ancak kendisine dokunulmazlık tanınmaması nedeniyle ifade vermeyi reddetmişti. Komite, bu süreçte Maxwell’e herhangi bir yasal koruma sağlamamıştı. Maxwell, Epstein için reşit olmayan kız çocuklarını istismar amacıyla yönlendirmek ve insan ticareti yapmak suçlarından hüküm giymişti.ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarının tamamını kamuoyuna açıklamamakla eleştiriliyor. Yasalara göre yalnızca mağdur kimlikleri ve devam eden soruşturmalar gerekçe gösterilerek belgelerin gizli tutulması gerektiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/epstein-dosyalarinda-kriz-abd-adalet-bakanligi-belgelerin-yuzde-1inden-azini-yayimladi-1102542259.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1d/1058074041_70:0:2006:1452_1920x0_80_0_0_d427f480f25d347d93a561bb291656a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ghislaine maxwell, adalet bakanlığı
abd, ghislaine maxwell, adalet bakanlığı

Epstein davasında yeni gelişme: 'Ghislaine Maxwell soruşturma kapsamında ifade verecek'

16:02 22.01.2026
© AFP 2023 / LAURA CAVANAUGHGhislaine Maxwell ve Jeffrey Epstein
Ghislaine Maxwell ve Jeffrey Epstein - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© AFP 2023 / LAURA CAVANAUGH
Abone ol
Reşit olmayan kız çocuklarına istismardan suçlu bulunan ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in ABD Kongresi'nde yapılacak olan oturumda ifade vermesi öngörülüyor.
Jeffrey Epstein davası kapsamında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, ABD Kongresi'nde yapılacak olan oturumda ifade vermesi bekleniyor. Maxwell'in 9 Şubat'ta ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Hükümet Reformu Komitesi'ne çevrim içi olarak bağlanacağı aktarıldı.
Batı medyasında yer alan bilgilere göre, komite Epstein'in kurduğu ilişki ağıyla ilgili belgeleri ve hükümetin bu dosyaları nasıl yönettiğini araştırıyor. Özellikle Epstein’e ilişkin belgelerin kamuoyuna geç açıklanması, bir süredir tartışmalara yol açtı.

Maxwell daha önce ifade vermeyi reddetmişti

64 yaşındaki Ghislaine Maxwell, geçen yıl temmuz ayında ABD Kongresine çağrılmış, ancak kendisine dokunulmazlık tanınmaması nedeniyle ifade vermeyi reddetmişti. Komite, bu süreçte Maxwell’e herhangi bir yasal koruma sağlamamıştı.
Maxwell, Epstein için reşit olmayan kız çocuklarını istismar amacıyla yönlendirmek ve insan ticareti yapmak suçlarından hüküm giymişti.
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyalarının tamamını kamuoyuna açıklamamakla eleştiriliyor. Yasalara göre yalnızca mağdur kimlikleri ve devam eden soruşturmalar gerekçe gösterilerek belgelerin gizli tutulması gerektiği belirtilmişti.
This photo provided by the New York State Sex Offender Registry shows Jeffrey Epstein, March 28, 2017. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
DÜNYA
Epstein dosyalarında kriz: 'ABD Adalet Bakanlığı belgelerin yüzde 1’inden azını yayımladı'
7 Ocak, 10:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала