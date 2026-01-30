https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/58-ilde-sari-kodlu-yagis-ve-firtina-uyarisi-lodos-saganak-kar-yagisi-ve-kuvvetli-ruzgar-etkili-1103135807.html

58 ilde sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı: Lodos, sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Kıyı Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak beklenirken; Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın fırtına şiddetinde eseceği tahmin... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Ocak hava durumu tahminlerine göre yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Fırtına ve kuvvetli yağış uyarılarıYağışların, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden (Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.)yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluİSTANBUL °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluKOCAELİ °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEGEÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 12°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 16°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 15°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 13°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 13°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıKONYA °C, 14°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıSİVAS °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BOLU °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıARTVİN °C, 12°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurluSAMSUN °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 21°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıKARS °C, -2°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlıMALATYA °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN °C, 4°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlıŞANLIURFA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

