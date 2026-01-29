Yeşilçam’ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/yesilcamin-yildizi-saadet-gurses-borc-batagindayim-yasam-mucadelesi-veriyorum-1103113340.html
Saadet Gürses, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile hayranlarını üzdü. Uzun yıllar Yeşilçam filmlerinde rol alan usta oyuncu, ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını ve borçlarından kurtulamadığını söyledi.Kanseri yendi, borçlarla mücadele ediyor‘İnek Şaban’, ‘İyi Aile Çocuğu’ ve ‘Dokunmayın Şabanıma’ gibi yapımlarla hafızalara kazınan Gürses, yıllar süren kanser mücadelesini kazandığını ancak ekonomik sorunlarla baş edemediğini dile getirdi. 64 yaşındaki oyuncunun yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.'Son çare bu videoyu çekmekte buldum'Usta oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin.”Saadet Gürses kimdir?1961 doğumlu Saadet Gürses, yaklaşık 35 yıllık sanat hayatında 300’e yakın filmde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık da yapan Gürses, 1997 yılında yakalandığı cilt kanseri ile yedi yıl mücadele ederek sağlığına kavuşmuştu.
Saadet Gürses, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile hayranlarını üzdü. Uzun yıllar Yeşilçam filmlerinde rol alan usta oyuncu, ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını ve borçlarından kurtulamadığını söyledi.
Kanseri yendi, borçlarla mücadele ediyor
‘İnek Şaban’, ‘İyi Aile Çocuğu’ ve ‘Dokunmayın Şabanıma’ gibi yapımlarla hafızalara kazınan Gürses, yıllar süren kanser mücadelesini kazandığını ancak ekonomik sorunlarla baş edemediğini dile getirdi. 64 yaşındaki oyuncunun yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
'Son çare bu videoyu çekmekte buldum'
Usta oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin.”
1961 doğumlu Saadet Gürses, yaklaşık 35 yıllık sanat hayatında 300’e yakın filmde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık da yapan Gürses, 1997 yılında yakalandığı cilt kanseri ile yedi yıl mücadele ederek sağlığına kavuşmuştu.