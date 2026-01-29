https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/meteorolojiden-sari-kodlu-saganak-ve-firtina-uyarisi-izmir-ve-ankara-dahil-bati-illerinde-kuvvetli-1103109113.html

Meteoroloji'den sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı: İzmir ve Ankara dahil batı illerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Marmara, Ege, Batı... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Ocak hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı verilen illerAfyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Karaman.Meteorolojik uyarılarYağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgeni güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı Ege, Denizli ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Kayseri, Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu , güney ve batısı yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıSİVAS °C, 2°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 17°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 0°CÇok bulutluKARS °C, 1°CÇok bulutluMALATYA °C, 3°CÇok bulutluVAN °C, 4°CÇok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -°C, 4°CÇok bulutluGAZİANTEP °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 6°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluŞANLIURFA °C, 14°CÇok bulutlu

