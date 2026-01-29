https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/yesilay-duyurdu-yetiskin-erkeklerin-cogu-oyun-bagimlisi-1103127250.html

Yeşilay duyurdu: Yetişkin erkeklerin çoğu oyun bağımlısı

Yeşilay duyurdu: Yetişkin erkeklerin çoğu oyun bağımlısı

Sputnik Türkiye

Yeşilay’ın akademik dergisi The Turkish Journal on Addictions (Addicta)’da yayımlanan bir araştırma, oyun oynama bozukluğunun yetişkinler arasında da önemli... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-29T17:27+0300

2026-01-29T17:27+0300

2026-01-29T17:27+0300

türki̇ye

yeşilay

oyun

oyun konsolu

xbox oyun konsolu

oyun alanı

oyun fuarı

bilgisayar

bilgisayar korsanı

bilgisayar sistemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/06/1052463434_0:6:829:472_1920x0_80_0_0_db2d54c70f49785fb81217e849ef83dc.jpg

Türkiye genelinde 2020–2024 yılları arasında Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne (YEDAM) başvuran 18 yaş ve üzeri 250 yetişkinin verileri incelendi.Yeşilay’ın akademik dergisi The Turkish Journal on Addictions (Addicta)’da yayımlanan araştırma sonuçlarına göre oyun oynamayı hayatının merkezine yerleştiren bireylerde depresyon, kaygı bozuklukları ve riskli davranışların daha yaygın olduğu belirlendi.Katılımcıların önemli bir kısmının günde 6 saatten fazla oyun oynadığı, özellikle interneti ağırlıklı olarak oyun amacıyla kullananlarda riskin yükseldiği belirlendi. En yaygın bağımlılık türleri strateji ve savaş oyunları olarak sıralandı.Klinik psikologların yüz yüze görüşmelerine dayanan çalışmada, başvuruların büyük bölümünün genç yetişkin erkeklerden geldiği, ancak son dönemde kadın başvurularında da artış yaşandığı kaydedildi.Öte yandan YEDAM’ın sunduğu psikososyal desteklerin etkisine de dikkat çekildi. Üç aylık takip sonunda, günlük oyun süresi 6 saatin üzerinde olanların oranının yüzde 76’dan yüzde 13’e gerilediği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/bilgisayar-basinda-gunde-5-saat-geciren-oyun-tutkunun-seruveni-hastanede-bitti-sagliginizi-nasil-1090384629.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeşilay, oyun, oyun konsolu, xbox oyun konsolu, oyun alanı, oyun fuarı, bilgisayar, bilgisayar korsanı, bilgisayar sistemi, dizüstü bilgisayar, bilgisayar oyunları, bilgisayar oyunu