Uyuşturucu soruşturması: 4 isim pozitif çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı'nın test sonuçları pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'nun raporu belli oldu.Raporda Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı'nın test sonuçları pozitif çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Murat Gülibrahimoğlu'nun jetine binen Nilüfer Batur Tokgöz, Selen Görgüzel, Ceren Alper ve Nazlıcan Taşkın'ın test sonuçları ise negatif olarak açıklandı.Soruşturmanın gizlilik içinde devam ettiği öğrenildi.

