Uyuşturucu soruşturması: 4 isim pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturması: 4 isim pozitif çıktı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı'nın test sonuçları pozitif çıktı. Murat... 29.01.2026
murat gülibrahimoğlu
selen görgüzel
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'nun raporu belli oldu.Raporda Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı'nın test sonuçları pozitif çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Murat Gülibrahimoğlu'nun jetine binen Nilüfer Batur Tokgöz, Selen Görgüzel, Ceren Alper ve Nazlıcan Taşkın'ın test sonuçları ise negatif olarak açıklandı.Soruşturmanın gizlilik içinde devam ettiği öğrenildi.
türkiye, murat gülibrahimoğlu, selen görgüzel, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme
türkiye, murat gülibrahimoğlu, selen görgüzel, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme

Uyuşturucu soruşturması: 4 isim pozitif çıktı

19:49 29.01.2026
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı'nın test sonuçları pozitif çıktı. Murat Gülibrahimoğlu'nun jetine binen Nilüfer Batur Tokgöz, Selen Görgüzel, Ceren Alper ve Nazlıcan Taşkın'ın test sonuçları ise negatif olarak açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'nun raporu belli oldu.
Raporda Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı'nın test sonuçları pozitif çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Murat Gülibrahimoğlu'nun jetine binen Nilüfer Batur Tokgöz, Selen Görgüzel, Ceren Alper ve Nazlıcan Taşkın'ın test sonuçları ise negatif olarak açıklandı.
Soruşturmanın gizlilik içinde devam ettiği öğrenildi.
