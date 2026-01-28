Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/uyusturucu-sorusturmasi-unlu-iki-isim-pozitif-cikti-1103103678.html
Uyuşturucu soruşturması: Ünlü iki isim pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturması: Ünlü iki isim pozitif çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı ve iş insanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut’un uyuşturucu test... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T18:48+0300
2026-01-28T18:48+0300
türki̇ye
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103103506_10:0:616:341_1920x0_80_0_0_498f0928a0277df70ca97cb9e4e0c28c.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.Raporda, tutuklu bulunan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı ve iş insanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/uyusturucu-sorusturmasi-uc-isim-pozitif-cikti-1103076329.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103103506_86:0:541:341_1920x0_80_0_0_52b9f104ab20529c0f4b24d6b78ab1d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı

Uyuşturucu soruşturması: Ünlü iki isim pozitif çıktı

18:48 28.01.2026
© Fotoğraf : sosyal medyaBilal Hancı ve İbrahim Barut
Bilal Hancı ve İbrahim Barut - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
© Fotoğraf : sosyal medya
Abone ol
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı ve iş insanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.
Raporda, tutuklu bulunan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı ve iş insanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
Çağla Boz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturması: Üç isim pozitif çıktı
Dün, 18:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала