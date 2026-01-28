https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/uyusturucu-sorusturmasi-unlu-iki-isim-pozitif-cikti-1103103678.html
Uyuşturucu soruşturması: Ünlü iki isim pozitif çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.Raporda, tutuklu bulunan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı ve iş insanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
