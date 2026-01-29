Peskov: Zelenskiy'le olası görüşmeler için BAE'yi değil Moskova'yı öneriyoruz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/peskov-zelenskiyle-olasi-gorusmeler-icin-baeyi-degil-moskovayi-oneriyoruz-1103127112.html
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarafının Vladimir Zelenskiy'le yapılacak olası görüşmeler için Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) değil, Moskova'yı önerdiğini vurguladı.Zelenskiy'in Moskova'yı kabul etmemesi halinde Rusya'nın BAE'yi görüşme yeri olarak onaylayıp onaylamayacağının sorulması üzerine Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme düzenlenmesi konusunda varsayımsal spekülasyonlarda bulunmanın uygun olmayacağını belirtti.Kremlin Sözcüsü, "Biz hala Moskova'dan bahsediyoruz. Herhangi bir spekülatif tartışma uygunsuz olur" dedi.'İstanbul ve Abu Dabi'deki görüşmeler birbirinden farklı'Peskov, bir soru üzerine, İstanbul'da yürütülen görüşmeler ile Abu Dabi'dekilerin farklı olduğunu söyledi.Abu Dabi'deki görüşmelerin İstanbul'da geçen yıl yapılan müzakerelerin devamı olmadığını kaydeden Peskov, nitelik açısından farklı bir sürecin içinde olduklarının altını çizdi.
