Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Peskov: Zelenskiy'le olası görüşmeler için BAE'yi değil Moskova'yı öneriyoruz
Peskov: Zelenskiy'le olası görüşmeler için BAE'yi değil Moskova'yı öneriyoruz
29.01.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086414358_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_133e2d191490cd78a95abbee2b1d3857.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarafının Vladimir Zelenskiy'le yapılacak olası görüşmeler için Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) değil, Moskova'yı önerdiğini vurguladı.Zelenskiy'in Moskova'yı kabul etmemesi halinde Rusya'nın BAE'yi görüşme yeri olarak onaylayıp onaylamayacağının sorulması üzerine Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme düzenlenmesi konusunda varsayımsal spekülasyonlarda bulunmanın uygun olmayacağını belirtti.Kremlin Sözcüsü, "Biz hala Moskova'dan bahsediyoruz. Herhangi bir spekülatif tartışma uygunsuz olur" dedi.'İstanbul ve Abu Dabi'deki görüşmeler birbirinden farklı'Peskov, bir soru üzerine, İstanbul'da yürütülen görüşmeler ile Abu Dabi'dekilerin farklı olduğunu söyledi.Abu Dabi'deki görüşmelerin İstanbul'da geçen yıl yapılan müzakerelerin devamı olmadığını kaydeden Peskov, nitelik açısından farklı bir sürecin içinde olduklarının altını çizdi.
Peskov: Zelenskiy'le olası görüşmeler için BAE'yi değil Moskova'yı öneriyoruz

17:13 29.01.2026
© Sputnik Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Rusya'nın olası Putin-Zelenskiy görüşmesi için Moskova'yı işaret ettiğinin altını kalın harflerle çizen Peskov, Abu Dabi'deki görüşmeler ile İstanbul'daki müzakerelerin farklı olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarafının Vladimir Zelenskiy'le yapılacak olası görüşmeler için Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) değil, Moskova'yı önerdiğini vurguladı.

Zelenskiy'in Moskova'yı kabul etmemesi halinde Rusya'nın BAE'yi görüşme yeri olarak onaylayıp onaylamayacağının sorulması üzerine Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme düzenlenmesi konusunda varsayımsal spekülasyonlarda bulunmanın uygun olmayacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü, "Biz hala Moskova'dan bahsediyoruz. Herhangi bir spekülatif tartışma uygunsuz olur" dedi.

'İstanbul ve Abu Dabi'deki görüşmeler birbirinden farklı'

Peskov, bir soru üzerine, İstanbul'da yürütülen görüşmeler ile Abu Dabi'dekilerin farklı olduğunu söyledi.

Abu Dabi'deki görüşmelerin İstanbul'da geçen yıl yapılan müzakerelerin devamı olmadığını kaydeden Peskov, nitelik açısından farklı bir sürecin içinde olduklarının altını çizdi.
