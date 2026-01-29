https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/uefa-sampiyonlar-liginde-dun-gece-galatasaray-play-off-turunda-benficadan-gol-sov-1103111188.html

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece: Galatasaray play-off turunda, Benfica'dan gol şov

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece aynı anda oynanan 18 maçın ardından Galatasaray, adını son 16 play-off turuna yazdırdı. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun lig aşaması, TSİ 23.00'te oynanan 18 maçla sona erdi. İngiltere ekibi Arsenal, 8'de 8 yaparak lig etabını ilk sırada tamamladı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı.Tur atlayan takımlarLig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak.Muhtemel rakipler Juventus ve Atletico MadridGalatasaray, play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid'den biriyle karşı karşıya gelecek.Şampiyonlar Ligi'nin formatı gereği lig etabını 13. tamamlayan İtalya temsilcisi Juventus ile 14. olan İspanya'nın Atletico Madrid takımı, 19. Belçika ekibi Club Brugge ile 20. Galatasaray'dan biriyle karşılaşacak.Takımlar arasındaki eşleşme, 30 Ocak Cuma günü çekilecek kurayla belirlenecek.12 takım Avrupa defterini kapattıLigde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat Avrupa defterini kapattı.UEFA Şampiyonlar Ligi – 28 Ocak 2026 Maç Sonuçları:

