Galatasaray maçı ardından Okan Buruk: 'İkinci yarı daha önde oynadık, baskılar yaptık, topa sahip olduk'

29.01.2026

Sarı kırmızılı teknik adam Okan Buruk, "Devler Ligi"nin 8. haftasında Etihad Stadı'nda İngiltere temsilcisi Manchester City'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Ev sahibi ekibi galibiyeti ve lig etabını ilk 8 içinde bitirdiği için tebrik eden Buruk, müsabakayla ilgili, "İki devre arasındaki oyunumuzda büyük fark var. İlk yarı hem topu rakibe bıraktık hem de pozisyon verdik. İki tane gol yedik. İkinci yarı daha önde oynadık, baskılar yaptık, topa sahip olduk. İkinci yarı neredeyse yüzde 58-60'a yaklaşan topa sahip oranı, Manchester City deplasmanı için mutlu olduğumuz taraftı. Ancak daha çok pozisyon üretebilirsek... 2-0 sonrasında aldığımız riskler ve rakibimizin girdiği pozisyonlar oldu. Genel olarak baktığımızda güzel bir maç oldu. İki takımın da oynadığı, futbolun güzel olduğu, saha içerisinde futbolun dışında hiçbir şey düşünmediği güzel bir gece oldu" diye konuştu.Play-off turunda İtalya'nın Juventus veya İspanya'nın Atletico Madrid takımlarından biriyle karşılaşacaklarını dile getiren Buruk, "Bu maça çıkmadan önce ligi nerede bitireceğimizi bilmiyorduk. Hangi rakibin geleceğini bilmiyorsunuz. Yeni format takımlar için şans işi. Juventus da Atletico Madrid de çok iyi takımlar. Atletico Madrid ile yakın zamanda oynadık. Onları biraz daha fazla tanıyoruz. Kim olursa olsun biraz daha cesaretli oynamamız lazım. Galatasaray her zaman cesur oynar. Bugün ikinci yarıdaki oyunu kendi sahamızdaki ilk maçta ortaya koymamız gerek. Kimle oynarsak oynayalım en iyisini yapacağız. Transfer döneminde takviyelerimiz olacak. Bunların da sonraki turda oynaması bizim için büyük bir şans olacak" ifadelerini kullandı.Pep Guardiola: 'Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmekten çok memnunuz'İngiltere'nin Manchester City takımının teknik direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.Turnuvada doğrudan son 16'ya yükselmelerinin mutluluk verici olduğunu belirten Guardiola, "Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmekten çok memnunuz. Şampiyonlar Ligi, 7-8 sene önce çok farklıydı. Şu anda farklı bir format var. Çok zor rakipler var. Eleme grubunda oynamadık. Mart ayında döndüğümüzde elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.Galatasaray'ın da pozisyonlar ürettiğini aktaran 55 yaşındaki çalıştırıcı, "Kalecimiz çok iyiydi. Rakibimiz de şanslar buldu. Bu tip maçlar riskli oluyor." dedi.Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı lig formatını değerlendirerek, "Çok daha fazla maç oynuyoruz ama bu formatı seviyorum. Her takımla bir kez oynuyorsunuz. Bir final maçına benziyor. Deplasmanda zorlu maçlar oluyor. İlk 24'e girmek için birçok takım şansını deniyor. Zor maçlar oluyor." ifadelerini kullandı.Defansta büyük problemleri olduğunu söyleyen Guardiola, "Defans oyuncularımızı çok arıyoruz. Bu maçta da bunu hissettik. Birçok şansı gole çevirmeliydik ama yapamadık. Premier Lig'de yapamadıklarımızı sanki Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha iyi yaptık" şeklinde görüş belirtti.Tecrübeli teknik adam, eski futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi yeniden gördükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı yeniden görmek çok güzeldi. Galatasaray'a saygı duyuyorduk. İyi başladık, şanslarımız oldu. Bernardo ve Nico çok iyi mücadele etti ama tam stoperlerin önünde onları koruyacak oyuncular değiller, defansif orta sahalar değiller" açıklamasını yaptı.Benfica kalecisi Trubin'in attığı golGuardiola, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Portekiz temsilcisi Benfica'nın İspanyol takımı Real Madrid'i kaleci Anatoliy Trubin'in 90+7. dakikada attığı golle 4-2 yenerek ilk 24'e kalmasını değerlendirdi.Benfica-Real Madrid maçının sonucunun kendilerinin sıralamasını belirlediğini aktaran Guardiola, "Benfica maçının son anlarını izledik. Kaleciye, 'Nereye gidiyorsun?' diye sorduk. Mourinho için iyi bir stratejiydi. Kaleci golü attı." değerlendirmesinde bulundu.

