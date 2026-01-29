Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde patlama meydana geldi
Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde patlama meydana geldi
Sputnik Türkiye
Kocaeli Körfez'deki TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi. 29.01.2026, Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde bir benzin tankında patlama meydana geldiği bildiriliyor. Meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı ifade edildi.Yerel medyaya göre patlamanın sebebi henüz belirlenemedi. Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.TÜPRAŞ'tan açıklama geldiTÜPRAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde patlama meydana geldi

22:13 29.01.2026 (güncellendi: 22:52 29.01.2026)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kocaeli Körfez'deki TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde bir benzin tankında patlama meydana geldiği bildiriliyor. Meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı ifade edildi.
Yerel medyaya göre patlamanın sebebi henüz belirlenemedi. Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.

TÜPRAŞ'tan açıklama geldi

TÜPRAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Haber akışı
