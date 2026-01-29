https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/tupras-izmit-rafinerisinde-patlama-meydana-geldi-1103131700.html

Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde patlama meydana geldi

Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde patlama meydana geldi

Kocaeli Körfez'deki TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde bir benzin tankında patlama meydana geldiği bildiriliyor. Meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı ifade edildi.Yerel medyaya göre patlamanın sebebi henüz belirlenemedi. Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.TÜPRAŞ'tan açıklama geldiTÜPRAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

