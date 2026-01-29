https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/trumptan-hamas-ile-ilgili-aciklama-1103130162.html

Trump: Başkan Putin'den bu olağanüstü soğuklar sırasında Kiev'e ve diğer şehirlere ateş açmamasını şahsen rica ettim

Trump: Başkan Putin'den bu olağanüstü soğuklar sırasında Kiev'e ve diğer şehirlere ateş açmamasını şahsen rica ettim

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine saldırmamasını bizzat rica ettiğini söyledi. 29.01.2026

2026-01-29T20:20+0300

2026-01-29T20:20+0300

2026-01-29T20:54+0300

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında yaptığı açıklamalar sırasında, ülkedeki aşırı soğuklar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine saldırmamasını istediğini söyledi.Trump, "Başkan Putin'den bu olağanüstü soğuklar sırasında Kiev'e ve diğer şehirlere ateş açmamasını şahsen rica ettim" dedi.Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Ukrayna sorununu çözmek için yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, bir gelişmenin yaklaştığına işaret etti. 'Hamas silah bırakacak gibi duruyor'ABD Başkanı Trump, ayrıca Gazze konusunda da konuştu. Rehinelerin geri alınmasında Hamas'ın büyük etken olduğunu söyleyen Trump, Hamas'ın silah bırakabileceğini belirtti.'Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim'Donald Trump toplantı sırasında artık ABD vatandaşlarının Venezuela'ya güvenle gidebileceğini de söyledi. Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i kastederek, "Az önce Venezuela Devlet Başkanı ile görüştüm ve ona Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim" dedi.Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığı'na ve orduya talimat verdiğini söyleyen Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya gidebileceklerini ve orada güvende olacaklarını söyledi.

