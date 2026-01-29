https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/si-cinping-cin-diger-ulkeler-icin-asla-tehdit-olusturmayacak-1103121440.html

Şi Cinping: Çin diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacak

Şi Cinping: Çin diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacak

Sputnik Türkiye

Çin lideri Şi yaptığı açıklamada Çin’in ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun, diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacağını vurguladı. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-29T12:49+0300

2026-01-29T12:49+0300

2026-01-29T12:49+0300

dünya

çin

çin devlet başkanı şi cinping

şi cinping

i̇ngiltere

keir starmer

pekin

görüşme

tehdit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103119620_0:0:1221:687_1920x0_80_0_0_1616993b16626e70eceedde699dfd0bb.png

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin’de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.“Çin ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun, diğer ülkeler için bir tehdit oluşturmayacak” diye konuşan Şi, ülkeler arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişmesinin temelinin karşılıklı güven olduğunun altını çizdi ve ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/cin-devlet-baskani-si-cinping-ingiltere-basbakani-starmer-ile-gorustu-1103112876.html

çin

i̇ngiltere

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, i̇ngiltere, keir starmer, pekin, görüşme, tehdit