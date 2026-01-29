Türkiye
Şi Cinping: Çin diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacak
Şi Cinping: Çin diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacak
Çin lideri Şi yaptığı açıklamada Çin'in ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun, diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacağını vurguladı.
Şi Cinping: Çin diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacak

Çin lideri Şi yaptığı açıklamada Çin’in ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun, diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacağını vurguladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin’de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.
“Çin ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun, diğer ülkeler için bir tehdit oluşturmayacak” diye konuşan Şi, ülkeler arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişmesinin temelinin karşılıklı güven olduğunun altını çizdi ve ekledi:

Çin her zaman barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalmış, asla savaş başlatmamış ve asla başka bir ülkenin toprağının bir karışını bile ele geçirmemiştir.

