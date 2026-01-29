https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/si-cinping-cin-diger-ulkeler-icin-asla-tehdit-olusturmayacak-1103121440.html
Şi Cinping: Çin diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacak
Şi Cinping: Çin diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacak
Sputnik Türkiye
Çin lideri Şi yaptığı açıklamada Çin’in ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun, diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacağını vurguladı. 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T12:49+0300
2026-01-29T12:49+0300
2026-01-29T12:49+0300
dünya
çin
çin devlet başkanı şi cinping
şi cinping
i̇ngiltere
keir starmer
pekin
görüşme
tehdit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103119620_0:0:1221:687_1920x0_80_0_0_1616993b16626e70eceedde699dfd0bb.png
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin’de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.“Çin ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun, diğer ülkeler için bir tehdit oluşturmayacak” diye konuşan Şi, ülkeler arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişmesinin temelinin karşılıklı güven olduğunun altını çizdi ve ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/cin-devlet-baskani-si-cinping-ingiltere-basbakani-starmer-ile-gorustu-1103112876.html
çin
i̇ngiltere
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103119620_85:0:1084:749_1920x0_80_0_0_4aaf003b7241afddb522b9ed9ca9b09b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, i̇ngiltere, keir starmer, pekin, görüşme, tehdit
çin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, i̇ngiltere, keir starmer, pekin, görüşme, tehdit
Şi Cinping: Çin diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacak
Çin lideri Şi yaptığı açıklamada Çin’in ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun, diğer ülkeler için asla tehdit oluşturmayacağını vurguladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin’de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.
“Çin ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun, diğer ülkeler için bir tehdit oluşturmayacak” diye konuşan Şi, ülkeler arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişmesinin temelinin karşılıklı güven olduğunun altını çizdi ve ekledi:
Çin her zaman barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalmış, asla savaş başlatmamış ve asla başka bir ülkenin toprağının bir karışını bile ele geçirmemiştir.