https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/resmi-gazetede-yayimlandi-kuryelerde-yas-siniri-yukseltildi-1103115425.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuryelerde yaş sınırı yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuryelerde yaş sınırı yükseltildi

Sputnik Türkiye

Kuryeleri yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Karayolu taşımacılığı mevzuatındaki değişiklikle, mesleki yeterlilik belgesi iptalinde... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-29T10:34+0300

2026-01-29T10:34+0300

2026-01-29T10:34+0300

türki̇ye

kurye

yaş

yaş sınırı

resmi gazete

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092689366_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bae7dd7da11f159b8ba3e54f8761635.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, kurye taşımacılığı başta olmak üzere sektörde önemli değişiklikler içeriyor.SRC kurye belgesi ilk kez tanımlandıYönetmelikle “SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi” ilk kez mevzuata girdi. Motosiklet ve motorlu bisiklet (moped) kullanan kuryelerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi hedeflenirken; mesleki eğitim yoluyla bilgi ve tecrübenin artırılması, kurye kazalarının azaltılması, hizmet kalitesi ve güvenin yükseltilmesi amaçlandı.Yaş sınırı 69’a yükseltildiMesleki yeterlilik belgelerinin iptalinde uygulanan sürücü yaş sınırı, yönetmelikte 63 olarak yer almasına karşın fiilen 66 olarak uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu üst limit 69 oldu. Sektörde artan şoför ihtiyacı, ticaret hacmi ve küresel gelişmeler gerekçe gösterilerek 2021’den bu yana geçici uygulanan düzenleme kalıcı hale getirildi.66 yaş üstüne şartlı kullanımBuna göre 66 yaşından gün almış sürücü belgeli kuryeler; geçerli sürücü sağlık raporu ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını belgelemeleri halinde, belgelerini 69 yaşından gün alana kadar kullanabilecek. Ancak 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyecek.Nitelikli yönetici sayısı artırılacakYönetmelik, karayolu taşımacılığı sektöründe nitelikli yönetici sayısını artırmayı da hedefliyor. Uluslararası ticaret veya lojistik alanında lisans; bu alanlarda yüksek lisans/doktora mezunlarına üst düzey yönetici, ilgili ön lisans mezunlarına ise orta düzey yönetici belgesi verilebilecek. Ayrıca Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında en az 3 yıl şube müdürü ve üstü kadrolarda görev yapanlara da talep halinde belge düzenlenebilecek.Trafik güvenliği için önemli bir başlıkta, takograf sürücü kartı zorunluluğu bulunan taşıtlarda sürüş sırasında başkasına ait kartı kullanan sürücüler tespit edilirse; hem kart sahibi hem de kartı kullanan sürücünün SRC belgeleri iptal edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/akom-tahminini-guncelledi-tarih-verildi-istanbula-kar-yagisi-uyarisi-1103114705.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurye, yaş, yaş sınırı, resmi gazete