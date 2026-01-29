https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/resmi-gazetede-yayimlandi-kuryelerde-yas-siniri-yukseltildi-1103115425.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuryelerde yaş sınırı yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuryelerde yaş sınırı yükseltildi
Sputnik Türkiye
Kuryeleri yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Karayolu taşımacılığı mevzuatındaki değişiklikle, mesleki yeterlilik belgesi iptalinde... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T10:34+0300
2026-01-29T10:34+0300
2026-01-29T10:34+0300
türki̇ye
kurye
yaş
yaş sınırı
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092689366_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bae7dd7da11f159b8ba3e54f8761635.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, kurye taşımacılığı başta olmak üzere sektörde önemli değişiklikler içeriyor.SRC kurye belgesi ilk kez tanımlandıYönetmelikle “SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi” ilk kez mevzuata girdi. Motosiklet ve motorlu bisiklet (moped) kullanan kuryelerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi hedeflenirken; mesleki eğitim yoluyla bilgi ve tecrübenin artırılması, kurye kazalarının azaltılması, hizmet kalitesi ve güvenin yükseltilmesi amaçlandı.Yaş sınırı 69’a yükseltildiMesleki yeterlilik belgelerinin iptalinde uygulanan sürücü yaş sınırı, yönetmelikte 63 olarak yer almasına karşın fiilen 66 olarak uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu üst limit 69 oldu. Sektörde artan şoför ihtiyacı, ticaret hacmi ve küresel gelişmeler gerekçe gösterilerek 2021’den bu yana geçici uygulanan düzenleme kalıcı hale getirildi.66 yaş üstüne şartlı kullanımBuna göre 66 yaşından gün almış sürücü belgeli kuryeler; geçerli sürücü sağlık raporu ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını belgelemeleri halinde, belgelerini 69 yaşından gün alana kadar kullanabilecek. Ancak 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyecek.Nitelikli yönetici sayısı artırılacakYönetmelik, karayolu taşımacılığı sektöründe nitelikli yönetici sayısını artırmayı da hedefliyor. Uluslararası ticaret veya lojistik alanında lisans; bu alanlarda yüksek lisans/doktora mezunlarına üst düzey yönetici, ilgili ön lisans mezunlarına ise orta düzey yönetici belgesi verilebilecek. Ayrıca Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında en az 3 yıl şube müdürü ve üstü kadrolarda görev yapanlara da talep halinde belge düzenlenebilecek.Trafik güvenliği için önemli bir başlıkta, takograf sürücü kartı zorunluluğu bulunan taşıtlarda sürüş sırasında başkasına ait kartı kullanan sürücüler tespit edilirse; hem kart sahibi hem de kartı kullanan sürücünün SRC belgeleri iptal edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/akom-tahminini-guncelledi-tarih-verildi-istanbula-kar-yagisi-uyarisi-1103114705.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092689366_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5ccefb1afe982193281f404ae781fb9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kurye, yaş, yaş sınırı, resmi gazete
kurye, yaş, yaş sınırı, resmi gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuryelerde yaş sınırı yükseltildi
Kuryeleri yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Karayolu taşımacılığı mevzuatındaki değişiklikle, mesleki yeterlilik belgesi iptalinde uygulanan sürücü yaş sınırı 69’a çıkarıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, kurye taşımacılığı başta olmak üzere sektörde önemli değişiklikler içeriyor.
SRC kurye belgesi ilk kez tanımlandı
Yönetmelikle “SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi” ilk kez mevzuata girdi. Motosiklet ve motorlu bisiklet (moped) kullanan kuryelerin kayıt altına alınması ve denetlenmesi hedeflenirken; mesleki eğitim yoluyla bilgi ve tecrübenin artırılması, kurye kazalarının azaltılması, hizmet kalitesi ve güvenin yükseltilmesi amaçlandı.
Yaş sınırı 69’a yükseltildi
Mesleki yeterlilik belgelerinin iptalinde uygulanan sürücü yaş sınırı, yönetmelikte 63 olarak yer almasına karşın fiilen 66 olarak uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu üst limit 69 oldu. Sektörde artan şoför ihtiyacı, ticaret hacmi ve küresel gelişmeler gerekçe gösterilerek 2021’den bu yana geçici uygulanan düzenleme kalıcı hale getirildi.
66 yaş üstüne şartlı kullanım
Buna göre 66 yaşından gün almış sürücü belgeli kuryeler; geçerli sürücü sağlık raporu ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını belgelemeleri halinde, belgelerini 69 yaşından gün alana kadar kullanabilecek. Ancak 66 yaşından sonra ilk kez SRC türü mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmeyecek.
Nitelikli yönetici sayısı artırılacak
Yönetmelik, karayolu taşımacılığı sektöründe nitelikli yönetici sayısını artırmayı da hedefliyor. Uluslararası ticaret veya lojistik alanında lisans; bu alanlarda yüksek lisans/doktora mezunlarına üst düzey yönetici, ilgili ön lisans mezunlarına ise orta düzey yönetici belgesi verilebilecek. Ayrıca Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında en az 3 yıl şube müdürü ve üstü kadrolarda görev yapanlara da talep halinde belge düzenlenebilecek.
Trafik güvenliği için önemli bir başlıkta, takograf sürücü kartı zorunluluğu bulunan taşıtlarda sürüş sırasında başkasına ait kartı kullanan sürücüler tespit edilirse; hem kart sahibi hem de kartı kullanan sürücünün SRC belgeleri iptal edilecek.