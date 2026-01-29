https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/sampiyonlar-liginde-galatasaraya-manchester-city-engeli-1103107957.html
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a Manchester City engeli
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sekizinci haftasında Manchester City, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-0 yendi. 29.01.2026, Sputnik Türkiye
Devler Ligi'nde Galatasaray, İngiliz ekibi Manchester City'e konuk oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada öne geçti. Doku’nun derinlemesine pasında savunmanın arkasına sarkan Erling Haaland, ceza alanına girdikten sonra topu kaleci Uğurcan’ın üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu.Manchester City, 29. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza alanına giren Doku’nun pasıyla buluşan Cherki, savunmanın baskısına rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.İlk yarıda bulduğu gollerle skor üstünlüğünü ele alan Manchester City, kalan dakikalarda kontrolü elinde tutarak sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
