Rus ordusu Ukrayna’da bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’ne bağlı Belaya Beryoza yerleşim biriminde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-29T13:41+0300

2026-01-29T13:41+0300

2026-01-29T13:47+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

rusya savunma bakanlığı

sumi bölgesi

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu, Sumı Bölgesi’nin Belaya Beryoza yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 150 askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın askeri sanayi tesisi, radarları,mühimmat depoları, ayrıca 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 111 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.

rusya

ukrayna

donbass

sumi bölgesi

2026

rusya, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rusya savunma bakanlığı, sumi bölgesi