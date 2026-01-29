Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu Ukrayna'da bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rus ordusu Ukrayna’da bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’ne bağlı Belaya Beryoza yerleşim biriminde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu. 29.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu, Sumı Bölgesi’nin Belaya Beryoza yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 150 askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın askeri sanayi tesisi, radarları,mühimmat depoları, ayrıca 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 111 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
rusya, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rusya savunma bakanlığı, sumi bölgesi
rusya, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, rusya savunma bakanlığı, sumi bölgesi

Rus ordusu Ukrayna’da bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

13:41 29.01.2026 (güncellendi: 13:47 29.01.2026)
Özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’ne bağlı Belaya Beryoza yerleşim biriminde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu, Sumı Bölgesi’nin Belaya Beryoza yerleşim merkezinin kontrolünü eline geçirdi.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 150 askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’nın askeri sanayi tesisi, radarları,mühimmat depoları, ayrıca 153 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma yerlerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 111 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
