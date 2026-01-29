Türkiye
Kremlin, Putin-Şara görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı: 'Ekonomik ilişkiler ele alındı'
Kremlin, Putin-Şara görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı: ‘Ekonomik ilişkiler ele alındı’
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında dün gerçekleşene görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere odaklanıldığı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, uluslararası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Moskova’da dün Rusya lideri Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Amhed Şara arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin ayrıntıları paylaşan Peskov, “Dün gerçekleşen görüşmede, ağırlıklı olarak ikili ticaret ve ekonomik ilişkilere odaklanıldı” ifadesini kullandı.Moskova ve Şam'ın ticaret işbirliği açısından büyük bir potansiyeli ve karşılıklı çıkarların söz konusu olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü, görüşmede ayrıca Suriye’deki Rus askeri üsleri konusunun da masaya yatırıldığını bildirdi. Peskov, dünkü görüşmede eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın iadesi konusunun ele alınmadığını belirtti.Peskov'un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, suriye, ahmed eş-şara, ukrayna, abu dabi, abd
13:30 29.01.2026
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında dün gerçekleşene görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere odaklanıldığı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, uluslararası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Moskova’da dün Rusya lideri Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Amhed Şara arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin ayrıntıları paylaşan Peskov, “Dün gerçekleşen görüşmede, ağırlıklı olarak ikili ticaret ve ekonomik ilişkilere odaklanıldı” ifadesini kullandı.
Moskova ve Şam'ın ticaret işbirliği açısından büyük bir potansiyeli ve karşılıklı çıkarların söz konusu olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü, görüşmede ayrıca Suriye’deki Rus askeri üsleri konusunun da masaya yatırıldığını bildirdi. Peskov, dünkü görüşmede eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın iadesi konusunun ele alınmadığını belirtti.
Peskov'un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Abu Dabi'de yapılan görüşmeler gerekirse iki gün sürebilir.
Rusya'nın katılımıyla Abu Dabi'de yapılan toplantının ayrıntıları 1 Şubat'a kadar netleşecek.

Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi konusunda varıldığı iddia edilen anlaşma ile ilgili yorum yapmadı.

Şu anda Almanya'nın Ukrayna müzakerelerinde arabuluculuk yapması söz konusu değil.
Kremlin, Rusya'nın Yeni START girişimine ABD'den bir yanıt beklemeye devam ediyor.
Yeni START'ın yerini alacak yeni bir stratejik istikrar anlaşması geliştirmek, birçok faktörü içeren uzun ve karmaşık bir süreç.
