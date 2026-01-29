https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/kremlin-putin-sara-gorusmesinin-ayrintilarini-acikladi-ekonomik-iliskiler-ele-alindi-1103122550.html

Kremlin, Putin-Şara görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı: ‘Ekonomik ilişkiler ele alındı’

Kremlin, Putin-Şara görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı: ‘Ekonomik ilişkiler ele alındı’

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında dün gerçekleşene görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere odaklanıldığı belirtildi. 29.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-29T13:30+0300

2026-01-29T13:30+0300

2026-01-29T13:30+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

suriye

ahmed eş-şara

ukrayna

abu dabi

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100869535_0:25:756:450_1920x0_80_0_0_5b6c932a8eeaefbc23dce0e54ef9e0dc.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, uluslararası gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Moskova’da dün Rusya lideri Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Amhed Şara arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin ayrıntıları paylaşan Peskov, “Dün gerçekleşen görüşmede, ağırlıklı olarak ikili ticaret ve ekonomik ilişkilere odaklanıldı” ifadesini kullandı.Moskova ve Şam'ın ticaret işbirliği açısından büyük bir potansiyeli ve karşılıklı çıkarların söz konusu olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü, görüşmede ayrıca Suriye’deki Rus askeri üsleri konusunun da masaya yatırıldığını bildirdi. Peskov, dünkü görüşmede eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın iadesi konusunun ele alınmadığını belirtti.Peskov'un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/si-cinping-cin-diger-ulkeler-icin-asla-tehdit-olusturmayacak-1103121440.html

rusya

suriye

ukrayna

abu dabi

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, suriye, ahmed eş-şara, ukrayna, abu dabi, abd, stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması (start-3), yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)