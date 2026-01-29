https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/akom-tahminini-guncelledi-tarih-verildi-istanbula-kar-yagisi-uyarisi-1103114705.html

AKOM tahminini güncelledi, tarih verildi: İstanbul'a kar yağışı uyarısı

AKOM tahminini güncelledi, tarih verildi: İstanbul'a kar yağışı uyarısı

AKOM, yeni soğuk hava dalgasına ilişkin tahminlerini güncelledi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, İstanbul'da pazartesi karla...

Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Bugün başlayan sağanak yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgârın da etkili olması beklenirken, yeni haftada dondurucu soğuklar hissedilecek. Hafta sonu özellikle Trakya, Marmara’nın güneyi ve doğusu ile Anadolu genelinde kar yağışı görülebilir.AKOM’dan İstanbul için tarihli tahminAKOM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeye göre;Sıcaklıkların hafta boyunca kademeli olarak düşeceği belirtiliyor.Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarıMeteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Hafta sonu gelecek soğuk hava daha çok Trakya, Marmara’nın güney ve doğusu ve Anadolu’da kar yağışı yapacak görünüyor. Pazartesi İstanbul’da sıcaklık karla karışık yağmur sınırında 6 C. 4 C’ye inerse kky ve yüksekler az ihtimal kar yapabilir. Kar beklentinizi İstanbul’da yüksek tutmayın."

