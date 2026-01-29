https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/putin-bae-devlet-baskani-nahyani-kremlinde-kabul-etti-1103125413.html

Putin, BAE Devlet Başkanı Nahyan'ı Kremlin'de kabul etti

29.01.2026

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı Kremlin'de kabul etti.Görüşmenin başında Putin, Moskova'nın Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü görüşmelerin sağlanmasındaki katkılarından dolayı BAE'ye minnettar olduğunu ifade etti:BAE'nin Arap dünyasında Rusya’nın önemli bir ticaret ortağı olduğuna, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Putin, Arap ülkesini ziyaret eden Rus turistlerin sayısının yıldan yıla arttığının altını çizdi.Rus lider, Birleşmiş Milletler (BM) kararına uygun olarak kurulacak bir Filistin devletinin ilkesel bir mesele olup, bunun bölgede uzun vadeli istikrarı sağlayacağının altını çizdi.BAE Devlet Başkanı El Nahyan ise, Putin'e iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade etti.El Nahyan ayrıca, Abu Dabi'nin çatışmaları siyasi ve diplomatik yollarla çözme çabalarını desteklediğinin altını çizdi.Daha sonra Putin, BAE’li mevkidaşını görüşmeye yüz yüze devam edebilecekleri çalışma yemeğine davet etti.

