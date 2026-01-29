https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/pankreas-kanseri-tedavisinde-yeni-calisma-farelerde-tumorler-yok-edildi-1103114879.html

Pankreas kanseri tedavisinde yeni çalışma: Farelerde tümörler yok edildi

Pankreas kanseri tedavisinde yeni çalışma: Farelerde tümörler yok edildi

İspanya'daki araştırmacılar, geliştirdikleri üçlü ilaç kombinasyonu sayesinde pankreas tümörlerini farelerde tamamen ortadan kaldırmayı başardı. 29.01.2026

İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi’nde (CNIO) görev yapan bilim insanları, pankreas kanserine karşı yürüttükleri yeni bir çalışmada önemli bir başarıya imza attı. Araştırmacılar, üçlü ilaç kombinasyonu kullanarak farelerde pankreas tümörlerini tamamen ortadan kaldırmayı ve hastalığın tekrar etmesini engellemeyi başardı.Bilimsel dergi PNAS’ta yayımlanan çalışmada, kanserin gelişiminde kritik rol oynayan KRAS onkogeninin moleküler yollarının aynı anda üç farklı noktadan hedef alındığı belirtildi. Bu yöntemin, tedavilere karşı zamanla gelişen direnç sorununu aşmada etkili olduğu vurgulandı.Araştırma ekibi, geliştirilen tedavi sonucu farelerde tümörlerin kaybolduğunu ve ciddi yan etkilerinin gözlemlenmediğini bildirdi. Araştırma merkezindeki yetkililer, pankreas kanserine yönelik bu bulguların, yeni kombinasyon tedavilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırmacılar, 'bu sonuçların hastaların yaşam süresini artırabilecek yeni klinik çalışmaların önünü açabileceğini' belirtti.Türkiye'de 2020 verilerine göre pankreas kanseri erkeklerde ve kadınlarda yüzde 2,9 oranında görülüyor. İspanya'daki araştırmacılar, her yıl 10 binden fazla kişinin pankreas kanseri teşhisi konulduğunu, hastalığın beş yıllık sağkalım oranının ise yüzde 10'un altında olduğunu belirtti. Ancak araştırmacılar, çalışmanın henüz klinik deneme aşamasına hazır olmadığını vurguladı. Üçlü tedavinin insanlar üzerinde güvenli ve etkili biçimde uygulanabilmesi için uzun bir optimizasyon sürecine ihtiyaç olduğu ifade edildi.

